Mágové koncertních pódií. Americká skupina Aerosmith vystoupí v červnu v Praze

PRAHA Americká skupina Aerosmith se 24. června příštího roku po deseti letech vrátí do Prahy. Slavná rocková kapela zahraje v O2 areně, kde vystoupila naposledy v červenci 2010. Koncert bude součástí evropského turné, které začne 13. června v Miláně.

Mimo České republiky kapela zavítá do Belgie, Francie, Španělska, Portugalska, Rakouska, Polska, Velké Británie, Maďarska a Dánska. Předprodej vstupenek na pražský koncert v cenách od 2590 do 4290 korun začne 13. prosince. „Čtyřnásobní držitelé ceny Grammy právě absolvuje sérii rezidentních vystoupení v Las Vegas s názvem Deuces are Wild a míří do Evropy, kde na turné oslaví 50 let své činnosti,“ uvedl Novák.



Sestavu Aerosmith tvoří Steven Tyler (zpěv), Joe Perry (hlavní kytara), Brad Whitford (kytara), Tom Hamilton (basa) a Joey Kramer (bicí). Během své kariéry prodali více než 150 milionů alb, obdrželi nespočet ocenění a byli uvedeni do Rokenrolové síně slávy. Ve své rockové tvorbě překračují hranice žánru - například byli oceněni oceněni za rapový singl s remixem skladby Walk This Way na které se podíleli společně s RUN DMC.

V reportáru Aerosmith jsou takové hity jako Crazy, Livin’ On the Edge, Dream On, Janie’s Got a Gun nebo Cryin’ a Get a Grip. V Praze Aerosmith koncertovali již v letech 1994 a 1997, v roce 1994 zahráli i v Ostravě. V roce 1999 byl jejich koncert zrušen kvůli rekonstrukci pražské Sportovní haly.

Kapela, která vznikla v roce 1970, hledala svou inspiraci v britském rocku, hlavně v hudbě Rolling Stones, The Who a Led Zeppelin. Krátce po vydání eponymního debutového alba v roce 1973 se stala jednou z nejpopulárnějších amerických kapel. Zatím poslední studiové album Music from Another Dimension vydali v roce 2012.