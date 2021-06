‚Malost českého rybníčku je nekonečné téma.‘ NFT pomůže tuzemským umělcům proniknout na světový trh

PRAHA NFT - hit na poli digitálních trhů s uměním - skýtá nové možnosti pro umělce i galerie. Právě ty menší, české si jejich potenciálu začínají všímat. Pod těmi třemi písmenky se schovává zkratka pro non-fungible tokens, tedy „nezaměnitelné žetony“.

NFT může být každý kus digitálního obsahu, ať už se jedná o zvuk, obraz nebo video. Tyto položky, aktiva, jsou unikátní, označují jen jednu konkrétní věc a je možné s nimi obchodovat na speciálních internetových tržištích.

NFT se od běžných kryptoměn, jež používají obdobnou formu zápisu, liší právě svou unikátností. Dva uživatelé si mohou například vyměnit dvě stejné částky v Bitcoinech, nikoliv však dvě stejná NFT, protože žádná taková neexistují. Druhý rozdíl je v tom, že vytvořené (takzvaně mintované) NFT nelze rozdělit na menší části.

O každé transakci v kryptoměně platí, že se zapisuje do blockchainu, decentralizované databáze záznamů, tedy jakési účetní knihy. Každý prodej je pak zpětně veřejně dohledatelný. Například zápis prvního prodeje českého obrazu za kryptoměny je k vidění ZDE.

Pro kupující vlastnictví NFT tokenů znamená, že jsou majiteli originálu daného díla a autorem uvedená pravidla pak specifikují, jak může kupující s konkrétním NFT naložit. Někdy to znamená úplnou volnost, jindy je potřeba počítat s omezeními.

Příležitost na světovém trhu

Velkou výhodou NFT je možnost lokálních umělců uplatnit se ve světě. „NFT nabízí možnost, jak lze české umělce zviditelnit pro globální publikum,“ popisuje Maya Bersheva, marketingová manažerka společnosti Binance pro Českou a Slovenskou republiku. Společnost Binance provozuje kryptoměnovou burzu a ještě v červnu spustí vlastní tržiště s NFT.

Jako světovou příležitost pro české umělce vidí NFT i Alexandra Karpuchina, majitelka a provozovatelka Karpuchina Gallery: „Pro naši uměleckou scénu je nekonečné téma malost lokálního trhu, ten takzvaný český rybníček. Nedostatek potenciální klientely oproti značnému počtu velmi kvalitních současných českých umělců.“

Další NFT výhodou je fakt, že díky zápisům do blockchainu mohou umělci těžit i z děl prodaných takzvaně „z druhé ruky“. Pokud dílo znovu změní majitele, jistou část zisku z transakce dostane i původní prodávající, tedy umělec.



Vzestupu NFT hrála do karet pandemie. „Lidé seděli doma, investovali do kryptoměn a pak hledali, jak ty svoje zisky někde využít,“ vysvětluje Bersheva. Koncept NFT v umění je podle ní ale pro některé stále nepochopitelný. Podobnou formu nicméně mají už dlouhá léta například unikátní předměty a zbraně v populárních online hrách jako je World of Warcraft.



První tržiště s NFT začala operovat na blockchainu Ethereum a transakce proto probíhaly v jeho „domovské měně“ etheru. Později se možnosti platby rozšířily. Mezi největší místa k obchodu dosud patří OpenSea, Rarible nebo Foundation.

Platí však, že digitální umění je stejně spekulativní komoditou jako to skutečné. I kdyby dané elektronické dílo existovalo v mnoha kopiích, sběratelé budou mít zájem jen o originál. Jeho cena se bude odvíjet podle situace na trhu, ceny NFT mohou jít až do milionů dolarů.

Pokud umělec chce na tržištích najít příležitost, pomáhají originalita i známé jméno. Sláva v tomto případě hned nemusí být nutně slávou celosvětovou, stačí být znám právě pro skupiny pohybující se ve světě kryptoměn. „Kolekce se prodávají lépe. Sadu čtyřiceti obrazů udáte na tržišti jednodušeji než jeden obraz,“ připojuje další z rad Bersheva.

Fenomén i v Česku

Galerie moderního umění Karpuchina Gallery sídlící v Rybné ulici v Praze byla koncem května první uměleckou institucí v České republice, jež za dílo přijala platbu v kryptoměně. Podnikatel zaplatil 0,14 bitcoinu (v té době 110 tisíc korun) za obraz Run to Ruin malíře Julia Reichela.

„Kryptoměny jsou fenoménem, který v posledních letech roste neskutečnou rychlostí. Cítili jsme, že toto dynamické prostředí je dobré otestovat i ve výtvarném umění,“ sdělila majitelka galerie Alexandra Karpuchina. Dodala, že si jako malá instituce může tento „experiment“ dovolit.

Pražská galerie The Chemist Gallery chystá od 24. června výstavu malířky Iry Svobodové, specialistky na geometrickou abstrakci. Při té příležitosti vydá šest statických a jeden animovaný obraz ve formě NFT. K digitálním obrazům dostane kupující i fyzické tisky, jde tedy o balíček. „Zkoušíme to poprvé,“ prozrazuje umělecký ředitel instituce Petr Hájek. „Určitě by ale byla škoda zůstat jen u jednoho takového projektu,“ dodává.



Instituce zatím nerealizovala transakce v kryptoměnách, ačkoliv se tomu do budoucna nebrání. „Počítáme s tím, že kdyby se nějaký zájemce objevil, tak bychom se domluvili,“ uzavírá Hájek.

Velkých uměleckých institucí se kryptoměny vyhýbají. Mluvčí národní galerie Eva Sochorová serveru Lidovky.cz potvrdila, že instituce do budoucna žádné podobné plány nemá. Stejně je na tom i pražská galerie Rudolfinum.