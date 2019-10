Matrix nabírá herce. V chystaném filmu si zahraje i Barney z Jak jsem poznal vaši matku

MATRIX Matrix je další značkou, kterou se Hollywood rozhodl „vzkřísit“. Příprava chystaného projektu sester Wachowských je v plném proudu a snímek shání herce do rolí. Jedním z potvrzených je Neil Patrick Harris, který se proslavil jako Barney Stinson z oblíbeného sitcomu Jak jsem poznal vaši matku (How I Met Your Mother). Článek obsahuje vyzrazení částí děje původní trilogie.

Za projektem stojí studio Warner Bros. a se získanými herci se příliš netají. Jako jednoho z vůbec prvních pro projekt získali Keanu Reevese, představitele hlavního hrdiny Nea z původní trilogie. Na konci třetího dílu je ale Neova cesta uzavřená a fanoušci mohou jen typovat, jaké bude Reevesovo zapojení. Je možné, že se v novém Matrixu vrátí například prostřednictvím flashbacků, vzpomínek. Další potvrzenou postavou je Trinity herečky Carrie-Anne Mossové. I její příběh původní trilogie definitivně uzavřela, takže je její situace podobná jako u Reevese. Ačkoliv o herečce není v posledních letech příliš slyšet, tak rozhodně nezahálí. Hrála ve filmech jako Mozek v plamenech (2016) nebo Pompeje (2014). Velkou roli má i v populárním seriálu Jessica Jones.

Jada Pinkett Smithová ztvárnila Niobe, nejlepší pilotku mezi rebely. Měla by také být nejnovějším hereckým přírůstkem chystaného Matrixu. Její postava je na konci trilogie stále naživu, takže by se s návratem dalo počítat. U Smithové to ale stále není stoprocentně jisté, protože s Warner Bros. stále dohaduje podmínky. Yahya Abdul-Mateen II bude v sérii novou tváří. Dříve poměrně neznámý herec si v poslední době zahrál ve velkých filmech jako My (2019) , Největší showman (2017) a Aquaman (2018). Nevíme, koho bude herec představovat v Matrixu, ale spekuluje se o mladší verzi Morphea, kterého v původní trilogii ztvárnil Laurence Fishburne. Neil Patrick Harris je pravděpodobně nejsledovanějším matrixovským nováčkem. Americký herec s komediálním talentem se kromě sitcomu Jak jsem poznal vaši matku objevil i ve filmech Zmenšování (2017), Zmizelá (2014) nebo dokonce i v kultovní sci-fi klasice Hvězdná pěchota (1997). Jessica Henwicková je zatím poměrně neznámou herečkou. K vidění byla ale například ve zrušením seriálu Iron Fist nebo snímku Star Wars: Síla se probouzí (2015) . Podle magazínu Deadline Henwicková na hereckém konkurzu zazářila.