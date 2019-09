Michael Kocáb, Richard Müller a Ondřej Soukup připomenou na turné album V penziónu Svět

PRAHA Připomínkou 30 let od pádu komunismu, česko-slovenské vzájemnosti, ale především návrat k legendárnímu albu V penziónu Svět bude společné šansonové turné Richarda Müllera, Michaela Kocába a Ondřeje Soukupa. Začne 21. října a pod názvem Šansóny a iné piesne navštíví 38 míst v Česku a na Slovensku.

Připomínkou 30 let od pádu komunismu, česko-slovenské vzájemnosti, ale především návrat k legendárnímu albu V penziónu Svět bude společné šansonové turné Richarda Müllera, Michaela Kocába a Ondřeje Soukupa. Začne 21. října a pod názvem Šansóny a iné piesne navštíví 38 míst v Česku a na Slovensku.

Album s písněmi Petra Hapky a Michala Horáčka působilo v době své edice v roce 1988 mezi tehdy oficiálně vydávanou hudbou silou textů a hudby a složením interpretů jako zjevení, získalo mnohá ocenění a z písní se staly hity. Müller a Kocáb řekli v rozhovoru s ČTK, že účast na desce pro ně byla zlomem v jejich kariéře.



„Do té doby jsem fungoval jako slovenský zpěvák, prostřednictvím penzionu Svět jsem měl možnost prorazit i do Čech,“ řekl Müller. To, že turné inspirované i písněmi z kultovního alba přichází nejen více než 30 let od jeho vydání, ale také v době 30. výročí revoluce, mu prý došlo až při rozhovorech s novináři. „Krásně mi to ale na to sedlo,“ řekl. Impulzem k turné podle něj bylo dát se dohromady s Kocábem a Soukupem.

Vystoupení budou složena ze starších i nových písní. „Pro nové publikum to budou nové věci, pro pamětníky penzionu Svět to budou krásné staré vzpomínky. Všechno ostatní je založené na naší vzájemné komunikaci a na improvizaci,“ řekl Müller. Kromě známých šansonů v programu zazní i méně hrané písně z repertoáru jeho a Kocábova.

Také skladatel, frontman kapely Pražský výběr a porevoluční politik Kocáb řekl, že účast na albu pro něj byla přelomová. „Pro mě to byl tehdy průnik někam, kam jsem neplánoval nikdy ani nakročit. Tu oblast (šanson) reprezentovala tehdy jen Hana Hegerová, to bylo něco, co bylo Pražskému výběru na hony vzdáleno,“ připomněl.

„Tehdy ještě neexistoval fenomén Richard, který by mě býval k tomu nějak přiblížil, my jsme začínali současně. Hegemonem byla Hegerová, ani Hapka nezpíval v té době ještě. Byl to experiment, který vyšel, a nám se to všem zalíbilo, písničky se staly rychle hitem, deska dostala ocenění. Písně i texty byly kvalitní a obsazení zpěváků bylo vynikající. Teď se k tomu vracíme obloukem po letech,“ uvedl.

Přidává, že k nápadu, který vzešel od Müllerova manažera kapelníka Juraje Kuchárka, od počátku přistupoval k projektu jako k oslavě česko-slovenské vzájemnosti. „Vždycky jsem byl pro to, aby tyhle dva národy byly spolu. Tvrdím, že Češi a Slováci jsou dvojčata, která se narodila a dětství prožila ve společném státu. Pak přišla puberta, to bylo Německo, pak normalizace, potom už byli dospělí a oddělili se, teď žijí separátně, ale pořád jsou to bratrské národy,“ řekl. s tím, že se mu líbí třeba pořádání společných česko-slovenských pěveckých soutěží, na Slovensko jezdí a má mnoho nejen pracovních slovenských přátel.

Na slavném albu vystoupili jako hosté také další interpreti. „To už by byla jen paní Hegerová, která nevystupuje. Petr Hapka také nevystupuje,“ komentoval Müller dotaz na případné další hosty turné. Kromě zesnulého Hapky také v jedné písni zní hlas herce Josefa Kemra, který již také nežije. V písni Milostný dopis Haně Z. zní smích Hany Zagorové. „Udělala to velmi šarmantně, ale bylo by to podle mě trochu absurdní, zvát ji na koncert, aby se tam zasmála do jedné písničky,“ vysvětluje Müller.

„S Richardem se známe dobře přes 30 let. Nikdy jsme spolu nic nedělali, ale já mám jeho tvorbu a jeho osobně celý ten dlouhý čas velmi rád. Patří k té inteligentnější části naší společné pop-kultury. Já jsem skladatel, ne performer, a tak se naší spolupráce i s Michaelem Kocábem trochu bojím, ale na druhé straně se na ni i velmi těším,“ doplnil Soukup.