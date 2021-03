Mistr Jedi se vrací. Seriál o Obi-Wanovi nabídne herce z filmů i nové tváře

Ústřední role v novém seriálu připadly hercům Ewanu McGregorovi a Haydenu Christiensenovi. Ti si v takzvané prequelové trilogii (Star Wars epizody 1, 2 a 3) zahráli Obi-Wana Kenobiho a Anakina Skywalkera.

V seriálu si dále zahrají Moses Ingram (Dámský gambit), Joel Edgerton (Dárek, Rudá volavka), Kumail Nanjiani (Pěkně blbě, Spolujízda), Rupert Friend (Kid), O’Shea Jackson Jr. (Dokonalá loupež), Sung Kang (Rychle a zběsile 6), Simone Kessellová (Rozstřel), Benny Safdie (Dobrý časy) nebo Indira Varnová (Hra o trůny).



Fanouškům určitě něco říkají i jména Joel Edgerton a Bonnie Piesseová. Tato herecké dvojice si totiž ve filmu Star Wars: Klony útočí (2002) zahrála strýčka Owena a tetičku Beru, adoptivní rodiče Lukea Skywalkera. Je tedy jisté, že i s nimi se v seriálu divák setká.

Pokud bude natáčení pokračovat podle plánu, Obi-Wan by se měl na obrazovkách ukázat v dubnu 2022. Dílo je zatím teprve v produkční fázi, a proto není ani jasné, okolo čeho se bude točit příběh.

