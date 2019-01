Most není katastrofické město s postiženými lidmi, říká primátor po zhlédnutí seriálu ČT

Most/Praha Jan Paparega je už druhé funkční období primátorem města Mostu. Do jeho éry na magistrátu tak spadá jak samotné natáčení, tak i uvedení seriálu Most! do vysílání České televize. Sám primátor Paparega bere satirické dílo s humorem, a nikterak ho nepohoršuje.

Jak se stavíte k seriálu Most! jako primátor města?

Neviděl jsem víc než ten první díl, ani jsem nebyl na předpremiéře, protože jsem se chtěl nechat překvapit. Ale byli na ní někteří naši zaměstnanci a byli pozitivně naladění. Věřím tomu, že to budou lidi brát s humorem a nadsázkou a nebudou to vztahovat a konkretizovat přímo na město Most.

Jak se vám prozatím seriál líbí?

Myslím si, že první díl byl teprve o představení postav, děj by se měl teprve rozvinout ve druhém díle a dále.

Co říkáte na zobrazení města?

Zobrazení města… Bylo tam pár záběrů, ne tedy na naše dominanty, ale bylo tam pár soch, některé standardní věci, potom okolí restaurace Severka, která leží v ulici Zdeňka Fibicha, kam málokdo zajde. Ta vila, kde bydlí hlavní hrdina, bude asi ve čtvrti Zahražany. Vzali starší zanedbaný dům, ale je to v okolí spíše výjimka, jinak tam jsou krásné domy.

Byl jste spokojen s vystupováním postav? Vypadá to takhle opravdu v Mostě?

Nemyslím si, je to dost přehnané, rozhodně v Mostě běžně nepotkáme ženštiny, které byly v seriálu v okolí restaurace Severka. Takže tohle je dost nepravděpodobné.

A už jste četl nějaké komentáře ze strany občanů?

Viděl jsem komentáře na místních serverech, a zhruba 90 % jich bere seriál tak, že je humoristický. Negativní ohlasy se nedají vyloučit nikdy, ale kdyby se to natáčelo v Ústí nad Labem, v nějakých částech Brna… To se zkrátka nesmí konkretizovat a vztahovat k tomu konkrétnímu místu.

Jaká to pro město bude reklama?

Z mého pohledu je i špatná reklama reklamou. Ale myslím si, že Most je městem, které má dost pěkných míst a stojí za to ho navštívit. Už jenom proto, že si člověk může udělat obrázek, že Most není tak šedivé město, kde se rodí postižení lidé, jak se dříve pouštělo v katastrofických filmech ve školách.

Máte od seriálu ještě nějaká očekávání?

Jsem moc zvědavý na to, o čem bude ten příběh. Jestli to bude čistě popisovat běžný život občanů, nebo zda přijde nějaká zápletka. Ale to se necháme překvapit.

Vy jste mluvil o tom, že město Most může leccos nabídnout. Co to tedy je?

Je tady dost věcí, které málokdo má. Nachází se tady řada příměstských rekreačních areálů, kde se dá trávit volný čas, jsou zde udělaná hřiště, a navíc je to v docházkové či krátké dojezdové vzdálenosti. A příští rok konečně uvedeme do provozu jezero Most, což bude další dominanta města. Je tady řada hezkých kopců - Ressl či Hněvín, kde je spousta turistických či cyklistických tras. Nemusím asi mluvit o areálech jako Autodrom či Hipodrom. Prostě stojí to za to navštívit, aby si to člověk uvědomil.

Naše centrum není úplně šťastné, je to takové memento dob dávno minulých. Doufám, že se nám zdárně podaří dotáhnout rekonstrukci (kulturního domu) Repre a veřejného prostranství okolo, což by centrum mohlo přivést k životu a nemuseli bychom se za něj stydět.

Ještě se vrátím k jednomu ohlasu, který jsem zaslechl mezi občany. Prý by se díky seriálu mohlo začít mluvit o věcech, které se v Mostě dějí, a o nichž se tolik neví.

To je pravda. Mohlo by to otevřít oči některým lidem, nicméně my o těch věcech jednáme se zástupci vlády, jenže problémy jsou i jinde. Ať už je to Chomutov, Ústí, Teplice, Kladno, některé části Ostravy. Akorát je třeba nastavit určitá systematická opatření, kterými by se tomu dalo pomoci.