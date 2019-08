Naši chlapci okusí krev. HBO bude vysílat seriál o událostech, které vedly k válce v Gaze

Americká televize HBO začne příští týden vysílat desetidílný dokumentární seriál Our Boys (Naši chlapci) o událostech, které před rokem 2014 vedly k válce v palestinském Pásmu Gazy. V konfliktu zemřelo přes 2200 Palestinců, z nichž polovina byli civilisté. Na izraelské straně bylo 73 mrtvých, hlavně vojáků.

HBO bude poprvé vysílat seriál v hebrejštině a v arabštině, pořad bude mít anglické titulky. Spoluautory jsou Joseph Cedar, který byl dvakrát nominován na Oscara za nejlepší cizojazyčný film, Hagaj Levi, jenž byl oceněn Zlatým globem, a palestinský občan Izraele Taufík abú Vaíl, který dostal za film Žízeň cenu kritiků v Cannes.



Izrael zahájil válku proti Pásmu Gazy v červenci 2014 po raketových útocích, které z Pásma Gazy vedlo radikální hnutí Hamás. Útoky byly odvetou za intenzivní vojenskou operaci, při níž Izraelci na okupovaném Západním břehu Jordánu zatýkali členy této skupiny a pátrali po únoscích a vrazích tří izraelských mladíků. Jejich těla se našla až 14 dní po únosu. Potom tři Izraelci u Jeruzaléma upálili šestnáctiletého Palestince Muhammada abú Chudajra z východního Jeruzaléma. Boje v pásmu pak trvaly 51 dní.



Cedar řekl, že se spolu s kolegy snažil o citlivý žurnalistický přístup. „Snažili jsme se dostat na obrazovky něco, co bude nejblíže skutečným událostem, nebo alespoň jak my je chápeme,“ citovala ho agentura AP. Jeho kolega Levi počítá s potížemi. „Řekněme si upřímně, budou na nás útočit zprava, zleva, budou to Arabové i Židé. Bude to těžké pro všechny,“ řekl. Abú Vaíl pak upozornil, že „půjde o film, který neuspokojí ani Izraelce, ani Palestince“. Doufá ale, že je osloví a možná i změní názory některých z nich.

Přípravy na film začaly v roce 2015, točilo se v okolí Jeruzaléma, aby byly scény autentické. Děj je točen z pohledu abú Chudajrovy rodiny, jednoho agenta izraelské kontrarozvědky a abú Chudajrových vrahů. Dva z nich poslal soud do vězení na doživotí, jednoho na 21 let. Všichni přiznali, že motivem jejich činu byla msta za smrt tří židovských mladíků. Jeden z jejich vrahů byl v Izraeli odsouzen na doživotí, dva byli zastřeleni při přestřelce s vojáky.