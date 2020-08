Návrat královny české detektivky. Vychází nová kniha Michaely Klevisové Drak spí

PRAHA Fanoušci Michaely Klevisové se po roce opět dočkali. Na scénu se již posedmé vrací oblíbený vyšetřovatel, šedesátník Josef Bergman. Nová kniha Drak spí, která zavádí čtenáře na jih Čech, vyšla pod hlavičkou nakladatelství Motto.

„V zapadlé jihočeské vesničce se před čtrnácti lety odehrálo něco, o čem Eliščina matka už nikdy nechtěla mluvit. Dospělá Eliška se teď vrací, aby dávné události pochopila. Po jejím příjezdu však zmizí mladá žena a další je zavražděna. Spojitost zločinu se starým nevyřešeným případem nakonec přivede na scénu Josefa Bergmana. A kriminalista během pátrání po vrahovi zjišťuje, že místní před ním tají temnou minulost i vlastní skříně plné kostlivců,” uvádí nakladatelství motto.



Michaela Klevisová v rozhovoru pro server Lidovky.cz při příležitosti vydání šesté detektivky Sněžný měsíc uvedla, že by nedokázala psát o místě, kde byla třeba jen dvakrát. „Potřebuji vědět, jací jsou tam lidé, jaké mají starosti. Na jihu mám maringotku, pole, a kromě toho tam jezdíme na chalupu. Takže je to takový prozkoumaný kraj. A zrovna jsem přemýšlela nad tím, že tím končím s místy, které dobře znám, pak už se budu asi muset někam vrátit.”

Na jaře příštího roku by se měl pod taktovkou České televize začít natáčet také sedmidílný seriál na motivy knih. Scénář je nyní v rukou Lucie Konášové. „Režie se ujme Viktor Polesný, kterému se moje knížky zalíbily. To bylo tak, že si pustil v autě CD s Kroky vraha, které se mu ale v půlce rozbilo a on si šel koupit druhé. A právě to ho utvrdilo v tom, že ten příběh funguje. Přijde mi, že když s ním mluvím, že příběhy vidíme stejně,” řekla pro Lidovky.cz Klevisová.



Klevisová se nijak netají s tím, že právě seriál hrál klíčovou roli v rozhodování, zda sedmá kniha letos vyjde či nikoli. „Myslím si, že kdybych do seriálu neslíbila ten sedmý díl, možná bych už teď psala něco jiného,” uvedla.

Klevisová je dvojnásobnou držitelkou ocenění Nejlepší česká detektivka. V médiích je přezdívána jako královna české detektivky.