Navzdory kritice i rasismu. Kočky by se autorovi knižní předlohy líbily, tvrdí správce jeho pozůstalosti

LOS ANGELES Ukázka na filmovou podobu slavného muzikálu Kočky vzbudila na internetu kontroverze. Diváci tvůrcům vyčítali špatné digitální efekty a vinili je z rasismu. Tvůrci knižní předlohy T. S. Eliotovi by se ale přesně taková kontroverzní podoba koček nejspíš líbila.

Básník Thomas Scott Elliot napsal svou knihu básní Old Possum´s Book of Practical Cats (česky nevyšla) někdy během třicátých let minulého století. Útlé dílo, které by se dalo volně do češtiny přeložit jako Kniha praktických koček od Starého Jezevce (přezdívka, kterou Elliotovi dal básník Ezra Pound), vypráví o skupině koček, které se jednoho dne rozhodnou vyrazit ze slepých městských uliček vstříc lepšímu životu.

Námětu se nejdříve ujal slavný autor muzikálů Andrew Lloyd Weber (Jesus Christ Superstar, Evita). Jeho humanoidní kočky měly na Broadwayi ohromný úspěch a od své premiéry v roce 1981 se hrají dodnes. Proto je celkem s podivem, že se na filmovou podobu čekalo tak dlouho. Minulý týden se film ohlásil první ukázkou, ale ne všichni z ní byli nadšení.

Vzhled filmových koček zdvihl nejedno obočí. Filmové zvláštní efekty sice ze známých herců udělaly kočky, které jsou podobné těm z broadwayského muzikálu, ale výsledný efekt určitě nesedne každému. Dá se jistě předpokládat i to, že vzhled koček odradí některé diváky od samotného filmu.

Podle Claire Reihnillové, správkyně pozůstalosti T. S. Elliota, by se básníkovi líbila ta „bohatá roztodivnost“, kterou film nabízí. Nejvíc by údajně ocenil právě to, co lidem na sociálních sítích vadí - vzhled samotných koček. „Ty kočky z Elliotových básní obývají svět, který je čtenářům nevysvětlený - někdy to působí tak, že kočky žijí v lidském světě, ale někdy jako by měly svět vlastní.

Elliot byl navíc údajně velkým fanouškem filmů známého surrealistického filmaře Jacquese Tatiho (Jede, jede poštovský panáček, Pan Hulot jede na výstavu), jehož filmy by si s chystanými Kočkami jistě v ničem nezadaly.

Rasismus muzikálových režisérů

Ve spojení s ukázkou se objevilo i nařčení z rasimsu. Afroamerická herečka Francesca Haywardová hraje ve filmu kočku jménem Victoria. Její bílá srst ale pobouřila fanoušky, kteří filmaře nařkli z rasismu a takzvaného whitewashingu - praktiky dosazování bílých herců do rolí osob jiné rasy nebo etnického pozadí. Na sociálních sítích bylo filmařům spíláno do rasistů.



Chystaný film režíruje Tom Hooper, který své muzikálové ostruhy získal již u filmové podoby Bídníků(2012) s Hughem Jackmanem v hlavní roli. Je podepsaný i pod působivým dramatem Dánská dívka(2015). Scénář k filmovým Kočkám napsal Lee Hall (Rocketman, filmová podoba muzikálu Billy Elliot).