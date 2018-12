Někdo běží maraton, jiný běží za štěstím. Nová česká komedie Ženy v běhu láká na obsazením

PRAHA Romantická komedie režiséra Martina Horského (Život je život, Bezva ženská na krku) vypráví o radostech a strastech toho, když se jedna nesportovní rodina rozhodne zaběhnout maraton. V hlavních rolích se představí Zlata Adamovská, Tereza Kostková a Jenovéfa Boková. Snímek zamíří do českých kin 31. ledna.

Věra (Zlata Adamovská) chce splnit poslední přání svého manžela a s rodinou zaběhnout maraton. To se lépe řekne, než udělá. Tím spíš, že její rodina není plná oslnivých sportovců. Její dcera Marcela (Tereza Kostková) má plné ruce práce se třemi zlobivými dětmi a přítelem Karlem, který ji už dvacet let nepožádal o ruku a okolí to začíná být poněkud divné. Prostřední dcera Bára (Veronika Kubařová) cítí, že ji tikají biologické hodiny, ale vhodný tatínek je v nedohlednu. Nejmladší Kateřina (Jenovéfa Boková) zase uvízla ve vztahu s ženatým mužem a naivně doufá ve společnou budoucnost. Tyhle ženy čeká nejtěžší závod jejich života - budou běžet za svým štěstím.

„Obdivuji ženy, kolik toho dokážou ve svém životě zvládat. Jsou vlastně v neustálém běhu, stejně jako naše hrdinky, které si k tomu dočasně přibraly ještě běh maratonský. Název Ženy v běhu tedy v sobě nese dva významy,“ prozradil o svém filmu režisér Martin Horský. Ten je podepsaný pod komediemi Život je život, Láska je láska nebo Bezva ženská na krku. Producentem snímku je Tomáš Hoffman, který produkoval například Účastníky zájezdu nebo Ženy v pokušení.



Kromě Zlaty Adamovské, Terezy Kostkové, Jenovéfy Bokové a Veroniky Kubařové se diváci mohou těšit i na Ondřeje Vetchého, Vladimíra Polívku nebo Martina Hoffmana.