Nothing Else, Mothers. Inscenace o vztahu matky a dcery se bude hrát v secesním prostoru Nové radlické školy

V rámci festivalu 4+4 se divákům představí netradiční site-specific premiéra. Roli dcery a matky si zahrají tanečnice Cécile Da Costivá a herečka Antonie Formanová, vnučka Miloše Formana.

Matka a dcera. Roztávání subjektivní paměti, síle a moci našich pocitů, přijetí a manipulaci. Přenosu emocionálních vzorců z generace na generaci. Co všechno tyto vztahy utváří a boří?

Název, téma i strukturu inscenace inspirovala hudba. „Dominika Špalková (druhá režisérka, pozn. aut.) mě oslovila s tím, jestli bych s ní nechtěla udělat představení o vztahu matek a dcer s názvem Nothing else, Mothers. Dřív si totiž myslela, že ta písnička od Metallicy se jmenuje ve skutečnosti takhle, což je vlastně výstižné,“ prozrazuje původ názvu inscenace režisérka Anna Klimešová.



„Mám ráda „dětské omyly“, kdy si dlouho myslíme, že něco znamená něco a až později zjistíme, že to znamená něco úplně jiného. Takový moment nás spontánně vyvádí z našich někdy rigidních postojů, což mi připadá jako paralela k porozumění vztahům obecně. Co je pravda a co si do vztahů projektujeme? A jak se na ně podívat jinak, než dosud? Přesmyčka názvu má zároveň potenciál humoru a hravosti, které se v naší inscenaci objevují,” doplňuje Dominika Špalková.



V inscenaci Nothing else, Mothers vystupují tanečnice Cécile Da Costa, se kterou Špalková spolupracovala na pohybové performance Roselyne, a herečka Antonie Formanová. Analogie vztahu matky a dcery se tak dostává i do dvougeneračního obsazení – tanečnice učí herečku tančit a naopak, stejně jako se dcery v životě učí od matek.