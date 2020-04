Ohrožené festivaly všech žánrů se spojily a založily internetové rádio

Metronome Prague i Pražské jaro. Brutal Assault i JazzFestBrno. Let It Roll i Blues Alive. Benátská noc i Respect. Tak obrovský žánrový rozptyl mají festivaly, které se spojily za účelem vzniku internetového rádia United Live Radio, které právě dnes spustilo svůj provoz. Nabízí velmi zajímavý program.

Nekomerční internetová stanice United Live Radio bude dočasně suplovat nedostatek zážitků z klubů, sálů a festivalů a pod taktovkou zkušených hudebních dramaturgů pro posluchače připravuje specializované pořady.

Za projektem, vzniklým z iniciativy pořadatelů festivalu Metronome Prague a United Islands of Prague stojí přední české festivaly, kluby a haly, kteří tímto způsobem chtějí propojit nejen festivalovou, ale celou hudební komunitu. Na vlny United Live Radio se mohou posluchači naladit na stránkách www.unitedliveradio.cz od 10. dubna 15 hodin po dobu 30 dní.

Těšit se můžete na vlastní originální pořady, které zajišťují členové týmů zapojených festivalů a organizací. Ředitelem rádia se stal dramaturg festivalu United Islands a člen skupin The Nihilists, Vanessa, Gun Dreams, Magnetik a Die alten Maschinen Moimir Papalescu, na tvorbě programu se podílí i dramaturgyně festivalu Metronome Prague Barbora Šubrtová.

Vlastní tematické pořady ve vysílacím schematu budou mít například festivaly Brutal Assault, Let It Roll či Blues Alive. Chybět nebudou ani původní talkshow jako třeba Eccentric Talk Jakuba Horáka. Autorskými pořady přispějí dále také ředitel rádia Moimir Papalescu (Time Machine) nebo ambientní hudebník Michal Kořán (Soundunderground).

Svá řadová alba i raritní nahrávky bude v rádiu United Live Radio komentovat legenda českého rocku Michal Prokop. Večerní vysílací blok každý den vyvrcholí záznamem koncertu některé hvězdy světové či české hudební scény. Na programu na nejbližší dny jsou například Sting, Rolling Stones, Talking Heads, Vladimír Mišík, Young Gods nebo Ray Charles.

Radio United Live je projekt založený na spolupráci všech, kteří jsou jakýmkoli způsobem zapojeni do hudební živé kultury a kteří se chtějí podílet na komunálním projektu. Jmenovitě jsou v tuto chvíli do projektu zapojeny festivaly Beats for Love, Benátská noc, Blues Alive, Brutal Assault, JazzFestBrno, Festival Svojšice, Let It Roll, Metronome Prague, Open Air musicfest Přeštěnice, Pražské jaro, Respect Festival, Slovácké léto, Struny podzimu, Štěrkovna Open Music, United Islands a připojují se další.

Z koncertních sálů jde momentálně o Forum Karlín a zapojili se i promotéři těch největších koncertů Fource Entertainment, Joe’s Garage, Live Nation, Obscure Promotion, Other Music a také agentura 10:15 Entertainment.