Operní pocta úplňku. Adam Plachetka s manželkou zazpívají na Střeše Lucerny

PRAHA V pondělí 3. srpna nastane úplněk. Střecha Lucerny příležitost využila pro uspořádání unikátního nokturnového koncertu s výhledem na Prahu. Operní pěvec Adam Plachetka se svou manželkou, sólistkou Národního divadla Kateřinou Kněžíkovou, zazpívají skladby s tématikou noci.

„Aby byl zážitek opravdu úplný, vynosíme na střechu pro tuto příležitost desítky perských koberců, starých lamp, gaučů a křesel a vytvoříme jeden velký obývák nad Prahou. Budeme poslouchat hudbu jako doprovod k úplňku a pozorovat úplněk jako doprovod hudby,“ říká kavárník Ondřej Kobza za spolek Piána na ulici.

Pěvec Adam Plachetka vystoupil na stejném místě i loni v projektu John do vany. V originálním pojetí Dona Giovanniho zpíval Mozartovy skladby usazeným ve vanách s vodou. Letošní akce na tu loňskou navazuje.



„Střecha Lucerny je mimořádně inspirující prostor. Po loňské akci John do vany jsme se shodli, že by nemělo zůstat u jednoho vystoupení. Největší problém byl čas, kterého je ale najednou dost. Domluvili jsme tedy další projekt, ve kterém vzdáváme hold měsíci a jeho světlem zalitému panoramatu Prahy. Jsem si jist, že to bude opět výjimečný večer,“těší se na další večer na Střeše Lucerny Adam Plachetka.