Palubní počítač Holly naživo. V Praze se divákům představí herec a komik Norman Lovett

PRAHA Kdo by si nepamatoval památné hlášky palubního počítače Hollyho v seriálu Červený trpaslík? Stejně jako on je vtipný i jeho představitel, britský herec a komik Norman Lovett. Ten se poprvé do České republiky přijede představit se svou show. „Fanoušky Červeného trpaslíka v ní nikdy nezklamu,“ prohlásil.

Ačkoliv se představitel Hollyho věnuje žánru stand-up comedy přes čtyřicet let, do České republiky zavítá se svoji show opravdu poprvé. “Nejen pro mě je seriál Červený trpaslík jedním z nejlepších sitcomů, které znám. Na Normana Lovetta jsem před několika lety narazila v programu Fringe festivalu v Edinburghu a následně si dohledala jeho další vystoupení. Jeho načasování je neuvěřitelné, navíc má talent upoutat svým humorem napříč generacemi. Norman je garancí, že se budete smát,” říká Kristýna Haklová, zakladatelka projektu Velvet Comedy. Právě Velvet Comedy Normana Lovetta do Česka přivezlo.

Bývalý úředník započal uměleckou kariérou až po své třicítce a postupně si vydobyl stálé místo na pódiích všech britských stand-upových klubů. Jeho humor je suchý, projev umírněný, obsah nebývale vtipný a místy až surreálný. “Na jevišti nejsem jiný, jen se snažím, aby vše, co jde z mých úst, bylo alespoň trochu legrační. Pravda ale je, že jsem i někdy trochu vážný,” říká Norman Lovett a dodává, “jednu věc mohu slíbit, nikdy ve vystoupení nezklamu fanoušky Červeného trpaslíka.”