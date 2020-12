Piráti z Karibiku už jedině bez Deppa. Společnost Disney podle nových informací herce už nechce

LOS ANGELES Zpráva zveřejněná magazínem The Hollywood Reporter naznačuje, že společnost Disney je ostře proti návratu Johnnyho Deppa do role Jacka Sparrowa. To i v případě, kdyby šlo jen o malou roli. Depp minulý měsíc prohrál soudní spor s britským bulvárním magazínem, jenž ho nazval „mlátičem žen“.

Postava kapitána Jacka Sparrowa byla bezesporu jednou z životních rolí herce Johnnyho Deppa. U fanoušků a kritiků s ní měl takový úspěch, že si vysloužil nominaci na Oscara a hlavní roli hned v pěti filmech akční ságy Piráti z Karibiku. Tomu je ale konec. Zpráva získaná magazínem The Hollywood Reporter naznačuje, že studio Disney snahu o další pirátský film s Deppem bojkotuje. Producent Jerry Bruckenheimer přitom trval na tom, že ho do pokračování chce, i kdyby jen v malé roli. Disney místo toho chystá pokračování s ženskou hrdinkou, kterou by měla ztvárnit australská herečka Margot Robbieová (Já, Tonya, Sebevražedný oddíl).

Společnost Disney přitom ještě v roce 2015 Deppa označovala za jednu ze svých největších hereckých hvězd. Herec měl nicméně poslední roky problémy. Kromě provalené závislosti na alkoholu a drogách se herec potýkal hned s několika soudními spory. Jako poslední „hřebíček do rakve“ herecké kariéry Depp začátkem listopadu prohrál u soudu tahanici s britským bulvárním deníkem, jenž ho v článcích pokrývajících jeho bouřlivé manželství s herečkou Amber Heardovou nazval „mlátičem žen“. Soudce dal za pravdu deníku a rozhodl, že se omlouvat nemusí. Tento verdikt stál Deppa například i roli černokněžníka Grindelwalda v sáze Fantastická zvířata. Studio Warner Bros herce poprosilo, aby se dobrovolně své role vzdal, což Depp učinil.