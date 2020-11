RECENZE: Pocta zpěvačkám minulé éry v podání Bettye LaVette prorůstá až do morku kostí

Letos čtyřiasedmdesátiletá americká soulová a bluesová zpěvačka Bettye LaVette je jednou z nejvýraznějších a v současné době také nejsledovanějších představitelek svých žánrů. Přes svůj věk je stále velmi aktivní jak ve smyslu koncertování (samozřejmě pokud jí plány nehatí koronavirus), tak natáčení alb. To nejnovější nese název Blackbirds a je jejím druhým titulem vydaným na legendární značce Verve.

Její život by vydal na román. S hudbou začala už v šestnácti, v 60. letech točila pro významné vydavatelství Atlantic, měla pár celoamerických hitů, pak však nezvladatelné zpěvačce firma zrušila kontrakt a ona sama se na dlouhá desetiletí ztratila z hudební branže. Provázena v různých obdobích drogami a alkoholem, jak to bývá. Prý si vydělávala i prostitucí. Otevřeně o svém životě napsala ve svých pamětech A Woman Like Me v roce 2012.

První větší úspěch své „druhé kariéry“ zaznamenala s albem, které se jmenuje stejně jako vzpomínková kniha (2003), a za které dostala nejprestižnější bluesovou cenu Blues Music Award. Opravdovým comebackem bylo o dva roky později album I’ve Got My Own Hell to Raise na fajnšmekrovském labelu ANTI- v produkci slavného Joea Henryho. A úspěch pokračuje dodnes, včetně řady nominací na Grammy a Blues Music Awards.

Bettye LaVette má ráda invenční coververze a také ucelené projekty. A tak například na album Interpretations: The British Rock Songbook v roce 2010 přezpívala v soul-bluesových úpravách písně britských rockových hvězd včetně Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin či Pink Floyd. Její minulé album Things Have Changed z roku 2018 zase bylo plné písní Boba Dylana. Na této desce už pracoval její současný producent Steve Jordan proslulý mj. muzikantskou spoluprací s Keithem Richardsem, Blues Brothers, Erikem Claptonem nebo Johnem Mayerem.

Beatles vedle bluesmanek

Zpěvačka spolu s producentem tentokrát zvolila jako téma svého alba převážně písně z repertoárů svých předchůdkyň, bluesových a jazzových zpěvaček 50. let. Takových, které sama obdivuje, od kterých se mnohé naučila a u nichž možná také cítí spřízněnost v životních osudech. Tu můžeme cítit třeba s Billie Holidayovou, jejíž nejslavnější píseň Strange Fruit, bezesporu umělecky nejsilnější protirasistický protestsong všech dob, je jednou z ozdob alba – a můžeme mluvit o štěstí, že na rozdíl od Holidayové Bettye LaVette všechny pády na dno přestála.

Parádní jízda skutečně hlubokých a vcítěných interpretací pokračuje ve skladbách z repertoárů Niny Simone, Ruth Brownové, Dinah Washingtonové nebo Nancy Wilsonové. Z devíti položek alba se celkovému konceptu vlastně vymykají dvě písně. One More Song z dílny Sharon Robinsonové, proslulé dlouholetou spoluprací s Leonardem Cohenem, která pochází z jejího teprve pět let starého sólového alba Caffeine. Stylově ovšem dokonale mezi ostatní songy zapadá.

A potom velký hit Beatles resp. Paula McCartneyho, který také napověděl tvůrcům název celého alba, totiž Blackbird. I to má ovšem svoji logiku, byť poněkud zastřenou: jedno z vysvětlení, která autor písně dal o jejím obsahu je, že oním kosem se zlomenými křídly byly míněny černošské ženy a píseň je McCartneyho reakcí na boj za lidská práva a proti rasismu. Do kontextu alba tak i tato píseň výborně zapadá. Nemluvě o tom, že ji Bettye LaVette a Steve Jordan doslova rozebrali na součástky a vystavěli z této původně hravě působící folkové písničky emotivní soulovou baladu, prorůstající až do morku kostí. Ostatně jako celé album.