Porazil Thanose, ale na trolly je krátký. Jeremy Renner po útocích odstranil vlastní mobilní aplikaci

Měl to být nový způsob toho, jak se přiblížit fanouškům. Experiment s aplikací, ve které se mohli fanoušci s celebritou přímo spojit, ale Jeremymu Rennerovi nevyšel. Aplikace se stala cílem internetových trollů natolik, že často na dotaz falešného Jeremyho Rennera odpovídal jiný falešný Jeremy Renner. Herec tak aplikaci z internetu odstranil.

Avenger Amerického herce proslavila hlavně role v komiksových Avengers, kde ztvárnil lučištníka Hawkeye. Na svém kontě má ale i úspěšné filmy Máš ji! (2018) nebo Wind River (2017). V roce 2017 byl hostem na filmovém festivalu v Karlových Varech.

Jeremy Renner Official byla mobilní aplikace dostupná pro všechny druhy mobilních operačních systému. Herec v ní zveřejňoval své myšlenky a fotky. Fanoušci mohli komentovat a dokonce psát přímo Rennerovi a doufat, že jim odepíše. Za svou aktivitu sbírali hvězdičky (které se daly i koupit za reálné peníze), jež jim postupně měly zajistit větší výhody.

Aplikace fungovala bez problému již několik let, ale v poslední době se stala cílem útoku internetových trollů. Problém nastal minulý týden, kdy se trollům podařilo obejít zabezpečení aplikace, což jim umožnilo vydávat se za samotného herce. Často tak na dotaz falešného Rennera odpovídal jiný falešný Renner. Trollové pak Rennerovým jménem začali urážet ostatní fanoušky.



„Kvůli vychytralým jedincům, kteří byli schopní najít způsob, jak v aplikaci předstírat, že jsou já, jsem požádal EscapeX (firma, která aplikaci vyvinula), aby aplikaci vymazala a vrátila peníze všem, kteří si v posledních devadesáti dnech kupovali hvězdičky,“ napsal Renner na sociálních sítích. „To, co mělo být místem pro setkávání fanoušků, se stalo tím, co nejvíc nenávidím. To nesnesu,“ dodal.