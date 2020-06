Posedlost a vášeň bratrů Novákových z Cirku La Putyka. Niterný dokument Na krev do kin

Co pohání oba bratry, osmou generaci slavného loutkářského rodu Kopeckých? Jaká posedlost, vášeň i emoce je provází, když uskutečňují svůj sen a vztahují se ke své rodině a předkům? Časosběrný dokument Na krev nabízí vedle zákulisí souboru nebo vzpomínek z rodinného archivu především velice osobní a niterný vhled do života a práce bratrské dvojice ve třech letech poté, co v roce 2014 otevřeli divadlo Jatka78.

Po květnové premiéře přichází 11. června tento výjimečný dokument do českých kin. V podtitulu dokumentu Na krev stojí: „Jejich krev je krev kočovných umělců a jejich posedlost sahá přes slavný rod loutkářů Kopeckých mnoho generací nazpět. Ve svém úsilí se obracejí k sobě samým, ke kořenům, k rodině. Před čím se snažíš utéct, to nakonec vyroste v tobě.“ Snímek zavede diváky nejen do zákulisí Cirku La Putyka, na zkoušky či jeho zahraniční cesty, ale odkrývá i hlavní zdroje neuvěřitelné energie a posedlosti, díky kterým soubor překonává i mimořádně náročné překážky. Postupně se odhaluje propojení současných ambicí principála s rodinnou historií a jakási nutkavost na ni navázat či ji „dokončit“. Na krev ukáže, kolik nervů je potřeba k tomu, aby se zhruba čtyřicetičlenný soubor na své nové domovské scéně udržel v chodu a dále vyvíjel.

Oba bratři jsou osmou generací loutkařského rodu Kopeckých, která má ale jako první za 200 let existence vlastní kamenné divadlo Jatka78, a tak už nemusí primárně kočovat jako generace předchozí. Režisér získal přístup do obrazového archivu rodiny Kopeckých, potažmo Novákových, který začíná roku 1946 a pokračuje do současnosti. Díky tomu režisér ilustruje podobnost minulosti se současností a s postupy obou hlavních postav. “Kdo má takto pevné rodinné základy, dokáže v životě všechno, co si zamane,” uzavírá Erik Knopp.