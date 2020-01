Poslední přílet Starmana. Davidovi Bowiemu letos vyjdou posmrtně dvě alba

Fanoušci excentrického muzikanta se ještě letos dočkají dvou nahrávek. Singlová deska dosud nevydaných verzí Bowieho písní bude vycházet na streamovacích službách postupně. Nahrávka živého koncertu pak vyjde v dubnu.

The Man Who Sold the World, první singl z alba dosud nezveřejněných verzí Bowieho známých písní, měl internetovou premiéru minulou středu k příležitosti zpěvákových nedožitých 73. narozenin. Celé singlové album nazvané Is it Any Wonder? bude na internetu dále vycházet od 17. ledna, a to postupně v intervalu jedna píseň za týden.

V dubnu vyjde živá nahrávka ChangesNowBowie. Ta vznikla v roce 1996 při nácviku koncertu v Madison Square Garden k příležitosti Bowieho 50. narozenin. Posluchači britského rádia BBC 1 měli šanci nahrávku slyšet jednou v roce 1997, jinak se ale na veřejnost oficiální cestou zatím nikdy nedostala.



Ani pro jednu z desek zatím neexistuje zveřejněný seznam skladeb. Nahrávka ChangesNowBowie ale ve své době kolovala v pirátské verzi. Dle udávaného seznamu písní na pirátské nahrávce můžeme usuzovat, že na fanoušky Bowieho čeká devět skladeb. Jsou mezi nimi například The Man Who Sold the World, Lady Stardust, Repetition nebo Quicksand.

Hudba po smrti

Úmrtí slavných hudebníků provází pochopitelný boom prodeje jejich nahrávek a upomínkových předmětů. Podle společnosti Nielsen Music stoupl americký prodej Bowieho alb po jeho smrti o 5 tisíc procent. Společnost Spotify zase uvedla, že streamovaný poslech jeho alb skokově stoup o 2,7 tisíc procent. Na 81 tisíc posluchačů si po Bowieho smrti nějakou z jeho nahrávek pustilo vůbec poprvé.

Zesnulí muzikanti jsou stále lukrativní byznys. Poměrně novým trendem v tomto odvětví jsou koncerty hologramů. Hudebník je oživen počítačem a „vyslán“ před živé publikum jak na normálním živém koncertě. Někomu to může připadat morbidní, ale výsledek je opravdu efektivní. V minulých letech byl takto oživen například rapper 2Pac, zpěvák Roy Orbison nebo král popu Michael Jackson.