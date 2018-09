‚Příliš mnoho, příliš rychle.‘ Na filmy ze světa Star Wars si fanoušci počkají déle

DALEKÁ, PŘEDALEKÁ GALAXIE Bob Iger, generální ředitel společnosti Disney, přiznal, že u Star Wars filmů studio neodhadlo načasování. Nové filmy z oblíbeného univerza budou odteď vycházet s větším odstupem. Podmětem pro změnu byl především naprostý kasovní propadák filmu Solo: Star Wars Story.

Když společnost Disney v roce 2012 koupila studio LucasArts, tak měla záměr poměrně zaprášenou značku Star Wars revitalizovat. V roce 2015 ale nasadila zběsilé tempo, které vedlo k postupnému vyčerpání celé značky. Během čtyř let vznikly čtyři filmy - sedmou epizodu Síla se probouzí (2015), samostatný film Rogue One (2016), osmou epizodu Poslední z Jediů (2017) a samostatný film Solo (2018). Právě poslední jmenovaný dopadl špatně - snímek vysvětlující původ oblíbeného pašeráka Hana Sola při celkovém rozpočtu 250 milionů dolarů (nejdražší Star Wars film všech dob) na domácí půdě vydělal jen něco málo přes 213 milionů dolarů. To bylo mnohem méně, než předpovídaly i vcelku pesimistické odhady.

Solovi zlomilo vaz to, že šel do kin v těsné návaznosti na osmou epizodu. Ta se v řadě malých kin v době premiéry filmu Sola stále ještě promítala. Filmy nepomohly ani veskrze pozitivní recenze. Značce Star Wars došel dech.

„Udělal jsem chybu v načasování. Když se ohlédnu zpět, tak ta chyba, za kterou samozřejmě beru veškerou zodpovědnost, byla o tom, že těch filmů bylo příliš mnoha a vycházely příliš rychle,“ kál se Bob Iger, výkonný ředitel společnosti Disney, v rozhovoru pro web Hollywood Reporter. Byl to právě Iger, kdo o koupi studia LucasArts v roce 2012 rozhodl.

V předaleké galaxii mělo být rušno

„Můžete čekat zpomalení, ale filmy rozhodně dělat nepřestaneme,“ dodal Iger. Společnost Disney měla naplánovanou celou řadu projektů a zatím není jisté, jak je Igerovo rozhodnutí ovlivní.

V plánu byla pochopitelně devátá epizoda z hlavní příběhové linky (zatím bezejmenná, režie se zhostil J. J. Abrams). Kromě toho si společnost LucasFilms objednala další filmovou trilogii u režiséra Ryana Johnsona, která má zamířit pryč od Skywalkerovské ságy. Zatím ale není ani jasné, kdy se nová trilogie začne připravovat.

O jeden film se měli postarat i David Benioff a Daniel Brett Weisz, tvůrci populárního seriálu Hra o trůny. Tuto spolupráci společnost LucasFilms oznámila v únoru. V březnu zase přišlo oficiální oznámení o tom, že se připravuje hraný seriál pod taktovkou Jona Favreaua (Iron Man, Kniha džunglí). Další dva plánované filmy měli jít ve šlépějích neúspěšného Sola - šlo o více nepřiblížené snímky o Obi-Wanu Kenobim a lovci odměn Boba Fettovi.

Ještě větší hráč

Společnost Marvel (kterou také vlastní Disney) ale chrlí filmy ještě mnohem větší rychlostí. Během posledních deseti let vzniklo celých osmnáct filmů. Narozdíl od světa Star Wars ale marvelovskému univerzu dech ještě zdaleka nedošel. Důkazem tomu může být i letošní snímek Avengers: Infinity War, který celosvětově vydělal více než 2 miliardy dolarů.