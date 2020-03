Primář Sova, kuchař Kuřátko a moderátor Eben. Vkusný ‚televizní skanzen‘ ČT 3 má u diváků úspěch

PRAHA Česká televize v pondělí 23. března spustila kanál ČT 3. Na něm, jak již dříve avizovala, se zaměřila na seniory, kteří by měli zůstat doma kvůli koronavirové karanténě. Díky archivu starých seriálů a estrádních show vznikla televize s přesným zacílením. První údaje o sledovanosti ukazují, že se do vkusu svých diváků trefila. ČT 3 vysílá každý den od 9.00 do 17.45 večer.

Česká televize tento svůj projekt avizovala jako dočasný, trvat by měl jen po dobu koronavirové pandemie. Přitom by to byla škoda, protože jde o zcela ideální platformu například pro „vyskladňování“ všech seriálů Jaroslava Dietla, na které v běžném vysílání příliš místa není, ale divácky jsou velmi oblíbené. Dalo by se říci, že „Dietlem zkrátka diváka neurazíš,“ protože například Nemocnice na kraji města byla nejsledovanějším pořadem nové televize během jejího prvního vysílacího dne. Pustilo si ji zhruba 207 tisíc diváků věkové skupiny 15+.

Největšími taháky nové televize jsou tak archivní seriály. Úspěšné jsou ale i estrády. Druhým nejsledovanějším pořadem dne byla Televarieté. Tu v pondělí chvíli po obědě vidělo 178 tisíc diváků. Revuální pořad s Jiřinou Bohdalovou a Josefem Dvořákem byl dříve sobotní odměnou za poctivou práci. I dnes tento účel relaxační odměny bezpochyby plní, ačkoliv některé skeče a hudební čísla si v současné době vyslouží už maximálně pozvednuté obočí.

Účel intelektuální stimulace plní dodnes ve svém žánru nepřekonaná zábavná soutěž O poklad Anežky České s moderátorem Markem Ebenem. Tematické scénky v ní pak suplují historický seriál, který na televizi zatím chybí. Několikrát za vysílací den televize uvádí pořad Život na třetí. Jde v podstatě publicistický magazín s rozhovory a praktickými radami pro seniory. Svůj účel plní. První náznaky? Úspěch Údaje přímo od České televize hovoří o tom, že první vysílací den si ČT 3 nenechalo ujít 984 tisíc diváků, což z ní udělalo pátou nejsledovanější televizi v zemi. Demograficky o vysílání měli největší zájem muži starší pětašedesáti let s bydlištěm ve středních a severovýchodních Čechách. ČT 3 je ukázkou toho, jak moc silné jsou televizní archivy. Stačilo z nich vyjmout a oprášit několik silných seriálových kusů, navodit atmosféru starých časů televizními hlasatelkami a připojit nenásilný magazín s praktickými radami. Vznikla z toho vkusná televize pro občany v důchodovém věku. Jak autor sám vidí na příkladu svých rodičů, užijí si ji i předdůchodoví diváci. Jak naladit ČT 3 Program ČT3 bude možné naladit již od pátku 20. března od 12 hodin v terestrickém vysílání, a to v novém vysílacím standardu DVB-T2. Do startu vysílání se bude na obrazovce objevovat statická grafika. V satelitním i kabelovém vysílání bude program rovněž dostupný, k dispozici bude dle možností jednotlivých operátorů, avšak s co nejkratším prodlením. V pozemním příjmu se program objeví v nabídce buď automaticky (při zapnuté funkci automatické aktualizace, kterou disponuje velké množství přijímačů i set top boxů), nebo jej bude potřeba naladit manuálně – diváci se mohou obracet pro pomoc na Divácké centrum České televize. Dle možností jednotlivých operátorů se program objeví automaticky také těm, kdo přijímají televizní vysílání přes satelit nebo přes kabel.