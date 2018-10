Prvorepublikové tango štěstí nepřineslo. Jako druhá vypadla ze StarDance Daniela Šinkorová

Druhý soutěžní večer se nesl v tónech prvorepublikových šlágrů a oslav 100. výročí Československé republiky. Kostýmy měli proto soutěžící dobové - z 20 a 30. let. Štěstí ale „prvorepublikové“ tango nepřineslo herečce Daniele Šinkorové, která ze soutěže vypadla jako druhá.

„Strašně bych chtěla poděkovat svému partnerovi Michalovi. Musím říct, že jsem se chvíli cítila jako sportovec a správný sportovec musí umět prohrávat,“ řekla po vyřazení herečka Daniela Šinkorová.

Druhý soutěžní večer se nesl v prvorepublikových tónech. Prvním překvapením večera byly dobové kostýmy ve stylu první republiky. „Nezpívaly se hity, ale šlágry,“ řekl hned v úvodu Marek Eben. „Přiblížíme vám atmosféru dnes již zidealizované doby První republiky,“ doplnila jeho kolegyně Tereza Kostková.



Největší úspěch měly u porotců hned dva páry – dvojice Richard Genzer a Jitka Zelenková a Jiří Dvořák a Lenka Nora Návorková, oba získaly 38 bodů.



Všechny páry tančily na české písně z doby první republiky. Jako první vystoupili Veronika Arichteva a Michal Necpál. Zatančili jive na píseň David a Goliáš od tria Jiří Voskovec, Jan Werich a Jaroslav Ježek. Taneční číslo nejvíce uchvátilo porotce Radka Balaše: „Nejdříve jste se mi nelíbila, ale nyní hýříte,“ řekl.

Skvělý italský styl Davida Svobody a jeho partnerky podpořila píseň Pohádka z ostrova Capri hvězdy prvorepublikového popu, jak jej označil Marek Eben, R. A. Dvorského.



„Natažený bok má Daniela Písařovicová proto, že nemá bůček,“ glosoval Marek Eben zranění moderátorky. Což ale na výkonu nebylo znát. Pár zatančil na píseň Říkej mi to prosím potichoučku. Podle porotkyně Tatiany Drexler se zvýšila Písařovicové díky zranění pohyblivost a tak se pro ní stal jive dokonalým tancem.

Tango Dalibora Gondíka a Alice Stodůlkové na píseň Oči čokoládové (Jiří Mihule) bylo podle slov porotce Zdeňka Chlopčíka krásně zatančené a ostré, pár za něj získal 28 bodů.

Richard Genzer a Jitka Zelenková zatančili jive, který u poroty sklidil obdiv především díky originální choreografii s plyšovými pejsky. Pár zatančil na píseň Nebe na zemi od Jaroslava Ježka a pobavil především porotkyni Tatianu Drexler. Za jive, po kterém Genzer nemohl popadnout dech, získali od poroty nejvíce bodů.

Daniela Šinkorová a Michal Padevět zatančili na píseň Cikánka tango. Ačkoli Šinkorová ukázala díky obrovskému rozparku své nohy, nejvíce fórků sklidil odhalený hrudník jejího partnera. „Přišlo mi to velmi smyslné,“ okomentoval porotce Václav Kuneš jejich výkon.

Dvojice Jiří Dvořák a Lenka Nora Nádvorníková zatančili hravý jive na skladbu Zlatovláska, který potěšil porotu. „Vy jste tančil jako ona a ona hrála jako vy,“ oplývala nadšením Tatiana Drexler. Její kolega Chlopčík chyby musel hledat, ale prý nenašel. Od poroty také dostali tři desítky.

Nejmladší soutěžící Adam Mišík a jeho partnerka Kateřina Krakowková si vylosovali tango, které zatančili na píseň Jen pro ten dnešní den. „Tohle bylo to nejlepší, co jsem od vás viděl,“ komentoval jejich výkon Václav Kuneš.



Pavla Tomicová a Marek Dědík a jejich jive na šlágr Jsem dívka k rytmu zrozená byl okouzlující, na jeho konci skočil Dědík do náruče své partnerky a pobavili tak celý sál. „Myslím, že všichni diváci cítili obrovskou energii,“ okomentoval jejich jive Zdeněk Chlopčík.



„Je to v předvečer zítřejších oslav, a je to ta nejlepší oslava, co může být,“ řekl Zdeněk Chlopčík o celém večeru. A dodal: „Kéž by si lidé jednou říkali, že když se slavilo 100 let československého státu, Češi tančili.“