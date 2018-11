RECENZE: Geniální přítelkyně. Elena a Lila dostaly tváře

Televizní adaptace bestselleru Eleny Ferrante možná není přímo geniální, ale je věrná.

Příběh přátelství dvou žen, které začalo v poválečné Neapoli ve školních lavicích a provedlo obě hrdinky (ne vždy dostatečnými) proměnami moderní italské společnosti, si získal miliony nadšených čtenářů po celém světě. Celosvětový knižní hit italské autorky s nejasnou identitou sklízí chválu i od kritiků za svou schopnost propojit atraktivní vyprávění s hlubší výpovědí.

Nyní se k divákům dostává také televizní zpracování prvního dílu tetralogie. 8dílnou minisérii začne pro české diváky v pondělí vysílat HBO. První dvě epizody, jež zatím mohli recenzenti zhlédnout, svědčí zejména o důsledné snaze převést na obrazovku vše, co si čtenáři z knihy pamatují, a „nezklamat“ je případnými velkými odchylkami. Ostatně mezi scenáristy seriálu je i autorka Elena Ferrante. Jedním z producentů je slavný Paolo Sorrentino a režie byla svěřena třiačtyřicetiletému Saveriu Costanzovi, který pro HBO natáčel také italskou verzi seriálu Terapie.

Costanzo obohatil adaptaci třeba i citací ze slavného filmu Roberta Rosselliniho Řím, otevřené město a nabízí divákům skutečně plnohodnotný audiovizuální zážitek. Přesto to nevypadá, že by televizní Geniální přítelkyně přinesla nějakou „geniální“ proměnu nebo interpretaci své předlohy, spíše se bude snažit pietně převzít příběh a nenásilně jej protknout alespoň částí dalších sdělení a úvah, které dělají z knižní verze uznávané dílo. Samozřejmě se přitom těžko zbaví také nepřehlédnutelného kalkulu na efekt, který je v románu rovněž přítomen.

I takto věrnou adaptaci je samozřejmě náročné vytvořit tak, aby předvedené obrazy působily ústrojně. V případě některých z nich (třeba školní souboj v počítání) je možná lépe, když zůstanou jen ve čtenářově hlavě, ale v úhrnu nabízejí první dvě epizody Geniální přítelkyně přesvědčivý přenos do Neapole 50. let, plné křivd, násilí, ale i nadějí a příslibů. Český divák se může s důvěrou v italské tvůrce nechat okouzlit prostředím, které by si sám těžko přesně představil. Obsazení hlavních rolí je přesvědčivé a tváře, které Elena a Lila (zatím v dětském věku) dostaly, jim svědčí.