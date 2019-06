RECENZE: Lidé v černém něco zapomněli. Globální hrozba servíruje banální a krotkou podívanou

LONDÝN/MAROKO Sci-fi komedie Muži v černém v roce 1997 osvěžila tehdejší filmovou nabídku svou nevázanou originalitou. Nynější restart úspěšné značky, nazvaný (v češtině) Muži v černém: Globální hrozba, naopak dělá všechno pro to, aby byl jen zaměnitelnou podívanou s komiksovými hrdiny.

Od roku 1997 ví i širší veřejnost některé věci, které byly do té doby známy jen čtenářům marvelovských komiksů: Země je tajným útočištěm mnoha vesmírných uprchlíků, hodných i nebezpečných, tak trochu jako marocká Casablanca za druhé světové války ve stejnojmenném filmu. Nad tím, aby se lidstvo nemuselo mimozemskými problémy zabývat (a vůbec se o nich nedozvědělo), bdí vládní organizace Men In Black – Muži v černém. Do té byla už na konci prvního filmu prokazatelně přijata žena, takže název je pouze formální. Dřív se mezi bojovníky s vesmírnými brouky zrovna tohle příliš neřešilo, dnes se musí na problém s názvem poukázat ve filmu minimálně dvakrát a zároveň předvést ženu, která to v rámci organizace někam dotáhla: pro ten účel v novém snímku hostuje Emma Thompsonová.

Také novou mladou hlavní hrdinkou je žena – Molly alias agentka M (Tessa Thompsonová). Na rozdíl od Jaye, kterého hrával Will Smith a organizace si jej vybrala mezi běžnými policisty, reprezentuje Molly cílevědomé dívky, které nečekají, až je někdo osloví – naopak ona sama organizaci vystopuje a svou účast v ní si vymůže. Stejně tak neváhá s výběrem parťáka, zvolí si (zprvu spíše proti jeho vůli) místní legendu, agenta H (Chris Hemsworth), který kdysi spolu s jediným parťákem v Paříži odvrátil útok obzvlášť agresivních mimozemšťanů. Od té doby ovšem H především žije ze své slávy, stal se z něj lehkovážný floutek a jeho schopnosti povážlivě atrofují.

Invaze roztomilosti

Thompsonová a Hemsworth tu v podstatě opakují své role z úspěšné avengerovské série – z filmu Thor: Ragnarok a Avengers: Endgame, kde mladá schopná bojovnice Valkyrie taktéž křísila potenciál morálně rozloženého božstva Thora. (Přímá narážka na konkurenční dobrodružství je proto v Globální hrozbě povinností.)

Nově utvořená dvojice agentů musí čelit řadě nebezpečenství, z nichž část plyne z toho, že se H v minulosti zaplétal s mimozemšťankami, a – jak jinak – zachránit planetu, potažmo vesmír. To se nakonec samozřejmě nějak stane a ani není příliš důležité jak, protože na Mužích v černém byly vždy zajímavější jiné věci – dílčí situace, které z potýkání se s mimozemšťany plynou, a také chemie mezi ústřední dvojicí agentů. Bohužel v obojím Globální hrozba povážlivě kulhá a nabízí banálnější, povrchnější a krotší podívanou, než jakou značka Muži v černém slibuje.

Hrdinové se sice tentokrát z New Yorku vypravili do Anglie, Maroka či Itálie, ale okoukané obrázky z tradičních destinací dobrodružných filmů nevynahradí nedostatek nápadů ohledně toho, co by se mezi agenty a mimozemšťany mohlo ještě udát. Ostatně scenáristé Matt Holloway a Art Marcum (podíleli se mj. na Iron Manovi z roku 2008) jsou zjevně dost bezradní, i pokud jde o to, co by se mělo udát mezi agentkou M a agentem H. Postavy jsou natolik ploché a jejich vztah natolik nudný, že bylo nutné do něj přimontovat ještě roztomilou figurku mimozemského šachového pěšáka Pawnyho, který zajišťuje vtipné průpovídky, zbožňuje agentku a nenávidí agenta. Neodolatelnost má Pawnymu dodávat hlas Kumaila Nanjianiho (známého třeba z komedie Pěkně blbě). Znepokojivá roztomilost možná leckoho přiměje ověřit si, že společnost Sony Pictures ještě neskončila v Disneyho nákupní tašce.

Otázky budí i české titulky, které jsou, kulantně řečeno, hodně autonomní. Dokázat napsat „Hablův teleskop“ je v každém případě výraz pozoruhodné odolnosti vůči obtížným reáliím.