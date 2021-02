RECENZE: Po krizi přišla naděje. Tomáš Liška o tom natočil album

Kontrabasistu a baskytaristu Tomáše Lišku zná široká veřejnost především jako dlouholetého člena skupiny Roberta Křesťana Druhá tráva. Je ale členem také dalších seskupení a nedávno vydal nové album Hope.

Kromě toho, že Tomáš Liška působí i v několika spíš zřídka vystupujících projektech (mj. v mimořádně zajímavém triu nadstylových osobností s banjistou Lubošem Malinou a pianistou Michalem Nejtkem), je jeho doménou vlastní skupina Invisible World, v jejímž rámci uplatňuje vrchovatě také svůj skladatelský potenciál. Ta vydala nové album nazvané Hope. Ke skladbě Another Thing To Think About skupině natočila videoklip skotská umělkyně Brigid Collinsová. Jeho premiéru minulý pátek uvedl portál Lidovky.cz.

Invisible World je sdružení mezinárodní. Českou polovinu kvarteta s Liškou tvoří bubeník Kamil Slezák, na housle hraje turecký hudebník Efe Turumtay a na akordeon Srb Nikola Zarić. Hostem alba je pak ve třech skladbách kurdská vokalistka Sakina Teyna.

Byl by zkreslující dojem, že album kontrabasisty, navíc ve spoustě projektů spojeného se škatulkou „jazz“ (ve skutečnosti z ní ale každým okrajem vyčnívajícího), bude obsahovat jakékoli exhibice na tento nástroj. I jediná skladba, v níž je basová hra výrazně exponovaná, tedy Para Virgi, přináší prostě specificky koncipovanou hudbu, v níž je kontrabas nositelem hudebního sdělení, nikoli předvedení hráčovy bravury. Ta je v Liškově případě jaksi nenápadná, zájemce se musí na part jeho nástroje vysloveně soustředit, nesnaží se přehnaně vyčnívat.

Přitom je pro celkový dojem z nahrávek samozřejmě Liškova hra velmi podstatná, už proto, že pod jeho rukama se zdánlivě uniformní nástroj rozehrává mnoha barvami, a to nejen v podobě konvenčního kontrabasu a baskytary, ale také tzv. piccolo bass, nástroje laděného o oktávu výš a blížícího se tak spíše kytaře (Another Thing To Think About).

Bez hranic

V souvislosti s albem Hope mluví Tomáš Liška o dvou věcech, které považuje za zásadní. Za prvé je to pevné obsazení kapely Invisible World. To se už před několika lety ustálilo v již zmíněné podobě a odehrálo spolu dlouhou řadu koncertů zdaleka nejen v Česku, ale také mnohde v Evropě, v Africe či na turné v Japonsku. A to včetně tak prestižních vystoupení jako na nejvýznamnějším festivalu world music WOMEX v roce 2018 v Las Palmas na Kanárských ostrovech.

Tomáš Liška & Invisible World

Pevnost a usazenost sestavy je důležitá pro její vyhranost, pro dobré vzájemné reakce muzikantů, ale také pro skladatelovu a aranžérovu představu, kdo bude jeho hudbu interpretovat, jakého je naturelu a samozřejmě i schopností. V tomto ohledu nemusel Liška jako výhradní skladatel alba mít žádné zábrany, všichni muzikanti jsou schopni a ochotni se skvěle napojit na jeho autorskou představu po nejednoduché rytmické stránce, po stránce silného položení do výrazných melodií, které samozřejmě nese zejména akordeon a housle, do velmi širokých inspirací od Balkánu a Orientu přes latinu a tango až po neuchopitelnou „multižánrovou“ hudbu, která by klidně mohla spočinout ve škatulce soudobé klasiky (Frankie).

Druhou zásadní věcí spojenou se vznikem alba je jeho trakřka terapeutický význam pro Tomáše Lišku. „Tohle album bylo natočené v době celkem velké osobní krize a vyhořelosti, která mě několik posledních let provázela. Uvažoval jsem nad spoustou věcí, dával si dohromady souvislosti a srovnával myšlenky. Slovo Hope, tedy naděje, shrnuje a vystihuje celé to období asi nejlépe,“ říká protagonista. A je pravda, že veskrze pozitivní, možná až léčivou atmosféru většina alba skutečně má.