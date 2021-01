RECENZE: Seasick Steve nahrál na jeden mikrofon koronavirové domácí blues

O mimořádnou popularitu bluesového hudebníka Seasick Stevea se v Česku zasloužil festival Colours of Ostrava, který jej opakovaně zve na svá pódia a produkuje mu i samostatné koncerty. Steve patří i k bluesmanům nejpracovitějším. V roce 2020 vydal hned dvě alba.

Album „hippiesáckého“ názvu Love And Peace vyšlo v létě a jde o tradiční řadovou desku Seasick Stevea, tedy v elektrifikovaném obsazení. To tvoří kromě základního dua frontmana, zpívajícího a hrajícího na různé bizarní kytary vlastní výroby, a bubeníka Dana Magnussona, ještě několik hostí v čele s jednou z nejvýznamnějších osobností současné americké bluesové scény Luthera Dickinsona z kapely North Mississippi Allstars. Přes pevné udržení nasazené laťky se z „jen dalšího“ plně autorského alba vlastně o Seasick Steveovi nic nového nedozvíme.

Druhé album, které vyšlo před koncem roku 2020, je ovšem případ zcela jiný. Titul Blues In Mono leccos naznačuje už svým názvem. Seasick Steve totiž desku natočil doma „v karanténě“, tedy zcela sólově, na akustické kytary a banjo, na jediný mikrofon ze čtyřicátých let. A bez nějakých studiových kouzel. Sám říká, že jeho cílem bylo v posluchači vzbudit dojem, že spolu sedí někde v pokoji.

To se skutečně daří, pomáhají tomu autentické ruchy typu praskání židle, i dřevní „teplá“ zvuková estetika, kterou nahrávky mají. To všechno připomíná klasické terénní sběry Alana Lomaxe a dalších folkloristů. Samozřejmě, z dnešního hlediska už se jedná spíše o hru, ani pro Seasick Stevea by nebyl problém v domácích podmínkách natočit album v současné studiové kvalitě, ale postup, který zvolil, se ke konceptu samozřejmě dokonale hodí.

Intimní podání

Album Blues In Mono poskládal devětašedesátiletý Seasick Steve (vl. jm. Steven Gene Leach) převážně z písní klasického mississippského blues. A přidal čtyři zcela nové vlastní songy, které se nesou v tomto duchu.

Nejznámější písní, kterou Seasick Steve na albu hraje, je My Babe, paradoxně jedna z pouhých dvou převzatých, jež mississippský rámec překračují. Totiž skladba chicagského hitmakera Willieho Dixona, napsaná v polovině 50. let pro fenomenálního harmonikáře Little Waltera. Steve svižný standard, jehož znalost dodnes patří k výbavě každého bluesového hudebníka hodného toho jména, značně zpomalil a podává jej s nezvykle intimním a na svoje poměry rozhodně pozoruhodným feelingem.

Naopak v poměrně věrném duchu přezpíval Seasick Steve píseň Buddy Brown jedné z největších osobností raného texaského blues Lightnin’ Hopkinse.

Doznání

Další převzatý repertoár už ale opravdu pochází ze státu Mississippi, a to jak úrodné delty stejnojmenné řeky, tak z oblasti, v níž se pěstuje zcela specifický styl North Mississippi Hill Country Blues. A právě písně z jeho okruhu jsou v podání Seasick Stevea mimořádně důležité. Hudebník totiž vlastně poprvé, a to ve skutečně významné míře, potvrzuje hlavní vliv na svoji autorskou tvorbu a přeneseně vlastně i zvukovou inspiraci pro hlavní směr svojí hudební činnosti.

Pro North Mississippi Hill Country Blues je totiž od 80. let minulého století typická sestava elektrické kytary a bicích. Tento přiznaný vliv se odrazil i do instrumentace kapel jako The White Stripes nebo The Black Keys. Samotný Seasick Steve se ale „přiznání barvy“ spíše vyhýbal a na tyto otázky, stejně jako na mnohé jiné, spíš rozséval spíš nejrůznější bonmoty.

Jestliže nyní sáhl na albu Blues In Mono hned ke dvěma písním klasika tohoto stylu R. L. Burnsidea, rovná se to skutečnému „doznání“. Stejně tak dává smysl uvedení písní dalších autorů z této oblasti, byť ještě z dob před zmíněnou elektrifikací, jako byl Fred McDowell nebo Joe Callicott. A přestože skutečné kořeny rodilého Kaliforňana Seasick Stevea jsou odlišné, téhle hudbě dokonale rozumí.