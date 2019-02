Kompilace dokumentuje československou cestu od beatu k modernímu rocku

Již čtvrté pokračování úspěšné řady kompilací Supraphonu mapujících vývoj československého rocku přelomu 60. a 70. let minulého století nese název Rock Line a vročení 1970–1974. Následuje po titulech Beat Line 1967–1969 (vydáno 2016), Big Beat Line 1965–1968 (2017) a Beat (Al)Boom 1968–1970 (2018).

Jak z názvu aktuálního dvojalba vyplývá, editor kompilace Karel Deniš tentokrát vytěžil nahrávky z první poloviny 70. let, zejména takové, které se personálně vztahují k účinkujícím na posledním, třetím beatovém festivalu. Ten proběhl ve dnech 24. až 26. dubna 1971 v pražské Lucerně. Z jeho programu na Rock Line chybějí jen dva účinkující, karvinská skupina Strakaté máslo a bratislavští Ex-We Five. Jejich nahrávky bohužel neexistují nebo jsou nedostupné.

Celkem 36 skladeb šestnácti československých kapel od Flamenga přes Collegium Musicum, Blue Effect, The Progress Organization, Jazz Q až třeba po Bluesmen či Prúdy tak ukazuje cestu od melodického „big beatu“ k razantnímu elektrickému rocku či rhythm and blues. Vedle tradičních center rockového dění, jimiž byla Praha a Bratislava, kompilace prezentuje i kapely z dalších měst tehdejší republiky: z Brna, Ostravy, Olomouce či Nových Zámků.

V některých případech se právě v tomto období vydané singly či alba staly jedněmi z vrcholů domácí rockové scény. A to přesto, že hned v několika případech šlo o kapelové „labutí písně“, tedy nahrávky, které existenci nahrávajících souborů zakončily. Ať šlo o Kuře v hodinkách kapely Flamengo, Město ER Framusu Five, Barnodaj brněnských The Progress Organization, nebo o Provisorium bratislavského hudebníka Deža Ursinyho.