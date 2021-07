Rozklíčování Shakespeara vzbudilo ve světě velký rozruch. Takovou mediální smršť jsem nečekal, říká Petr Plecháč

Které pasáže v Shakespearově hře Jindřich VIII. napsal sám Shakespeare a které ne? Petr Plecháč to na základě počítačové analýzy dat rozklíčoval. A vzbudil tím velký rozruch nejen ve vlasti samotného největšího světového dramatika.

Lidovky.cz: Máte doktoráty z teorie literatury a z matematické lingvistiky, což jsou na první pohled zcela odlišné disciplíny. Co mají společného matematika, programování a verše?

Versologie je vlastně lingvistika určitého literárního žánru. Veršování má svoji gramatiku a větnou skladbu, to přesně versologie zkoumá. Když jsem začal psát diplomovou práci o českém rýmu, napadlo mě, že spoustu práce by za mě mohl dělat počítač. Přece nemůže být tak těžké naprogramovat něco, co najde rýmy, abych je nemusel hledat ručně. A tak jsem začal programovat. Díky tomu jsem zjistil, že velká část versologie se dá automatizovat. Navíc versologie je sama o sobě velmi formální disciplína, a čím víc jsem se posouval směrem k formálnější stránce versologie, tím víc jsem se začal blížit k matematické lingvistice.