Seriál zabíjel děti. Podle vědců stojí 13 důvodů proč za dramatickým nárůstem sebevražd

LOS ANGELES Inspirují se děti v tragickém osudu hlavní hrdinky? Podle studie publikované v odborném časopise vzrostl počet sebevražd měsíc po uvedení populárního seriálu 13 důvodů proč téměř o třicet procent.

Knižní sebevražda Seriál vznikl na motivy knižní předlohy spisovatele Jaye Ashera (česky vyšlo jako Proč? 13x proto, Albatros, 2009).

Hannah Bakerová (Katherine Langfordová), studentka střední školy Liberty High, spáchala sebevraždu. Dva roky poté dorazí ke dveřím jejího spolužáka Claye (Dylan Minnette) zvláštní balíček. V něm je několik audiokazet, které Hannah nahrála před svou smrtí. Každá kazeta vysvětluje důvody, které ji ve finále k sebevraždě dohnaly.

Seriál 13 důvodů proč posbíral kladné reakce diváků i kritiky, ačkoliv byl silně kritizován za to, že ze samotného aktu sebevraždy udělal znovu populární a „trendy“ věc. Před seriálem varovali lékaři i psychiatři. Společnost Netflix tuto kritiku razantně odmítala a stála si za nezávadností seriálu, ačkoliv do epizod jeho druhé série již vložila varování. Ukázalo se však, že s nezávadností neměla možná tak docela pravdu...

Nová zpráva publikovaná v časopise Americké akademie dítěte a adolescentní psychiatrie (Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry) přinesla zjištění, že v dubnu 2017, měsíc po uvedení seriálu, vzrostl počet sebevražd dětí ve věku 10 až 17 let o 28,9 %. To bylo nejvíc za sledované období posledních pěti let, kterým se výzkum zabýval.

Ačkoliv zpráva neoznačuje 13 důvodů proč za viníka nárůstu, je nepravděpodobné, že by šlo o pouhou náhodu. Většinu z nárůstu v dubnu 2017 tvoří sebevraždy chlapců. Nárůst sebevražd dívek nebyl oproti normálním hodnotám příliš razantní.

Nesouhlasíme!

Zajímavé je, že 25. dubna zveřejnili vědci z Pennsylvánské univerzity (University of Pennsylvania) svou vlastní zprávu, která je v rozporu s výše uvedenými zjištěními. V této se naopak píše, že mladí lidí ve věku 18 až 29 let, kteří viděli druhou sérii 13 důvodů proč, myslí na sebevraždu méně, než ti, kteří ji neviděli.

Seriál 13 důvodů proč slavil úspěch s první i druhou sérií. Brzy se dočká i třetí, která se natáčela letos a je již ve fázi postprodukce.