Spolu a přesto samy. Český film Sněží! vypráví o osudech čtyř žen v jedné rodině

Debutový film Sněží! režisérky a scenáristky Kristiny Nedvědové vypráví o křehkosti mezilidských vztahů a osamělém světě čtyř žen v jedné rodině. V komorním snímku o potížích, které způsobuje malá komunikace mezi lidmi, jsou v hlavních rolích Petra Nesvačilová, Hana Vagnerová, Vanda Hybnerová a Monika Pošívalová. V českých kinech bude mít nízkorozpočtový snímek premiéru 9. května.

„Chtěla jsem filmem říct, že mě trápí, když spolu lidé neumí komunikovat. Sněží! je také o osamění a o tom, jak si lidé dokážou ve vlastním světě vytvořit radosti, a není nutné, aby je ten druhý člověk neustále chápal, je třeba svobodně žít,“ sdělila Nedvědová. „Myslím, že spousta lidí v sobě celoživotně hledá odvahu mluvit o tom, co je trápí. A paradoxně je to často nejtěžší uvnitř vlastní rodiny. Ve filmu ale nenabízím návod, ale spíše ukazuju, jak se to nemá dělat,“ dodala.

Hrdinkami jsou babička žijící mimo realitu a snící o setkání s kosmonautem Jurijem Gagarinem (Pošívalová), manželem opuštěná matka (Hybnerová) nechávající dům i dcery svému osudu a setry Petra (Vagnerová) a Tereza (Nesvačilová). Zatímco mladší Petra hledá lásku, starostlivá Tereza se právě rozešla se svým přítelem.

Podle Vagnerové je ve filmu nejdůležitější to, co zůstalo nevyřčené. „Vypráví se v něm především obrazy. Originální scénář vypráví o věcech, které se neříkají,“ uvedla.

Neužilová připomněla, že režisérka a herečky jsou kamarádky. „Proto je ten film pro nás osobní. Nastavuje jiná pravidla vyprávění, než na jaké je většina lidí zvyklá. Má vnitřní náboj a nový způsob vyjadřování,“ uvedla.

Důležitou roli ve snímku hraje elektronická hudba, pod kterou je podepsaný Martin Tvrdý. Hudebník, rapper, písničkář, grafický designer a kurátor pod jménem Bonus vydal v roce 2011 album Náměstí míru, za které získal cenu české hudební kritiky Apollo.

Režisérka Nedvědová absolvovala obor scenáristika a dramaturgie na pražské FAMU. Je dramaturgyní dětského pořadu Déčko v České televizi. Podílela se na scénářích k filmům Zlatý podraz a Rosa a Dara a jejich velké prázdninové dobrodružství. Je autorkou scénáře televizního filmu Vyrobeno s láskou.