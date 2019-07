Strach za volantem nepředstírám, přiznává herečka Patricia Clarksonová

KARLOVY VARY Křišťálový glóbus za mimořádný přínos světové kinematografii převzala při závěrečném ceremoniálu karlovarské přehlídky americká herečka Patricia Clarksonová. V Městském divadle o den dříve osobně uvedla snímek Řidičský průkaz režisérky Isabel Coixetové, kde hraje po boku Bena Kinglseyho adeptku řidičského umění.

LN Ten film jste pro karlovarské publikum sama vybrala?

Ano. Víte, natočila jsem i temnější filmy, ale na festivalech je temných filmů už tak hodně a v tomhle je humor. Mám ráda sira Bena i to, o čem ten film je. Přišlo mi hezké uvést tu snímek, který pořád rezonuje.

LN Jak jste na tom vy osobně s řidičskými schopnostmi?

Řidičský průkaz mám, ale neřídím. To mi při natáčení dost pomohlo. Jak se tam v jedné scéně strašně bojím vjet na most, to jsem opravdu nepotřebovala nic hrát. Skutečně jsem řídila, nebylo to na žádném tažném zařízení nebo něco takového. Byla jsem to já a jela jsem přes most, přede mnou auto, za mnou auto. A všechno, co je na mně v tu chvíli vidět, je opravdové, žádné předstírání.

LN Řízení auta je dost důležité i v příběhu filmu Přednosta z roku 2003, kde vaše postava dvakrát málem přejede Petera Dinklage...

Tyhle scény tam za mě naštěstí obstaral kaskadér. Nechtěla jsem přejet Petea doopravdy. No ale někde jsem tam vidět i skutečně já, jak řídím!

LN Pro vás, pro Petera Dinklage i pro Bobbyho Cannavaleho ten snímek znamenal průlom na poli nezávislého filmu. Jak na jeho natáčení vzpomínáte?

Byl to jeden z těch vzácných momentů v životě, kdy potkáte tak křehký, nádherný, dokonale napsaný film. Pro Toma Carthyho to byl režijní debut a já jsem nemohla uvěřit, že do té doby nikdy nerežíroval. Pracoval s takovou lehkostí, která u začínajících režisérů opravdu nebývá zvykem. Měl dokonale napsaný scénář, na kterém jsme museli změnit snad jen jedinou scénu. To když jsme se nedostali na pláž, kde se mělo točit. Tak Tom zaimprovizoval a místo toho si v té scéně kopou míčem děti někoho ze štábu.

LN Podmínky natáčení se asi nedaly srovnat s tím, co nabízí hollywoodské produkce jako třeba Labyrint, kde jste také hrála.

Samozřejmě je na těch velkých produkcích příjemné, když máte vlastní karavan a nemusíte spát v něčím dětském pokoji... Ale na Přednostu, kterého jsme natočili za pět set tisíc dolarů, vzpomínám opravdu s láskou. I na to, jak jsme já a Pete a Bobby během natáčení bydleli v Holiday Inn u silnice v New Jersey a nejspíš tam byla někde v ledničce schovaná mrtvola.

LN V témže roce jako Přednostu jste natáčela Dogville s Larsem von Trierem. To musel být také výjimečný zážitek.

Lars von Trier je úžasný tvůrce a potkala jsem se tam se skvělými herci – Nicole Kidmanovou, Stellanem Skarsgardem. Ovšem bylo to takové... neobvyklé! Nevěděla jsem, co mám čekat, a najednou vidím, že můj dům je jen nakreslený půdorys, nejsou tam žádné zdi a celé je to metafora. Když film viděl můj otec, řekl: „Patty, myslím, že jste tam měli mít dveře.“ Lars je takový, jaký je, rozpustilý, trochu zlomyslný, ale já jsem s ním vycházela dobře. I když to víte, někdy je to s ním těžké.

LN Jedna z vašich úplně prvních filmových rolí byla po boku Clinta Eastwooda alias Drsného Harryho...

Ano, jsem poslední přítelkyně Drsného Harryho! Bylo mi 28. A Clintovi ne, řekněme. Ale choval se ke mně skvěle. A s natáčením se moc nepáral, často se jelo na první dobrou. Byl to teprve můj druhý nebo třetí film a měla jsem v něm opravdu velkou roli. A opravdu velký účes, sotva jsem prošla dveřmi!