Televizní tipy na 31. prosinec: Soutěž v jezení se psem i vraždění filmových postav

PRAHA Na co se podívat 31. prosince v televizi? Server Lidovky.cz Vám nabízí několik tipů.

Annie (2014)

Prima Max, 14:10

Malou Annie rodiče v útlém věku opustili. Její pěstounka je neskutečný tyran, takže se zde o šťastném dětství rozhodně hovořit nedá. Dívčin život se změní ve chvíli, kdy se ji rozhodne ujmout newyorský kandidát na starostu Will Stacks. Věří totiž, že mu Annie pomůže k lepším volebním výsledkům a on ji za to na oplátku pomůže v životě. Možná že to ale nakonec bude přesně naopak.

Proč sledovat: Prvoplánové a sentimentální, ale stále vítané pohlazení po duši.

Bohouš (1968)

ČT1, 17:25

Jedna netradiční sázka a ohromný pes k tomu. Bohouš je bernardýn pana Randy (Jiří Sovák), správce horského hotelu. Svými psími kusy odehnal Bohouš Randovi i posledního zaměstnance, pokojskou Milušku. Když už se situace zdá neřešitelnou, přihraje osud Randovi do cesty hladového hosta (Vladimír Menšík). Oba muž uzavřou sázku - když host sní více jídla než bernardýn, má pbyt zdarma. Pokud to ale nezvládne, bude zastávat místo pokojské.

Proč sledovat: Mikrokomedie (25 minut) k popukání.



Někdo to rád horké (1959)

ČT2, 20:15

Legendární komedie Billyho Wildera baví i po šedesáti letech. Dva hrdinové v podání Tonyho Curtise a Jacka Lemmona se na útěku před gangstery infiltrují do dívčího pěveckého sboru Sladká Suzi. Aby nebyli odhaleni, musí v dívčích převlecích setrvat. To nebude nic jednoduchého, protože na ně čeká řada záměn, nečekaných situací a třeskutě vtipných dialogů.

Proč sledovat: Někdo to rád horké patří právem do zlatého filmového fondu. Plus neodolatelná Marilyn Monroe ve své životní roli Pusinky Kane Kowalczykové.

Pařba všech pařeb: Poslední kocovina (2014)

Prima, 00:05

Bradley, Zach a Ed vyrazí na oslavu konce svobody jejich homosexuálního kamaráda Douga. Ten se má ženit s Traceym. Jenže pánové se po divoké jízdě probudí v jakési dystopii, ve které probíhá soutěž mezi filmovými postavami. Vyhraje ten, kdo se nenechá zavraždit. Přátelé zjišťují, že se do vražedné soutěže přihlásili dobrovolně ve chvíli, kdy byli pod obraz opilí. Teď se však už ze soutěže nedá vystoupit.

Proč sledovat: Ideální půlnoční film pro ty, kterým se po nadměrné konzumaci alkoholu už prostě nechce myslet.