Televizní tipy na 26. prosinec: šance pro všechny, kteří propásli štědrovečerní Popelku

Na co se podívat 26. prosince v televizi? Server Lidovky.cz vám nabízí několik tipů. Včetně legendární Popelky, kterou ČT1 nabízí všem divákům, kteří ji propásli na televizních obrazovkách během Štědrého večera.

Tři oříšky pro popelku (1973)

ČT 1, 15:55



Popelka žije s macechou a svými dvěma nevlastními sestrami. Ani jedna z žen se k ní dobře nechová a chtějí dívce zabránit, aby se zúčastnila královského plesu. Popelce se však dostanou do rukou kouzelné oříšky a to by bylo, aby se na plese neukázala!

Hrátky s čertem (1956)

TV Prima, 17:00



Jo, Martin Kabát, ten má pro strach uděláno! Strach mu nenaženou ani čerti, ani loupežníci. Právě on může získat dlužní úpisy na lidskou duši, které princezna Dišperanda se svou služebnicí Káčou vyměnily za příslib pohádkových ženichů. Zachrání Martin dámy v nesnázích?



S čerty nejsou žerty (1984)

TV Nova, 20:20

Pohádková klasika, jaké se málo co vyrovná! S Petrem to jde od desíti k pěti, když ho macecha připraví i o střechu nad hlavou. V zámku se sice seznámí se dvěma dcerami pana krále, ale záhy je zatčen a odsouzen k vojenské službě pod mstivým kaprálem. Jenže když se mladík skamarádí s čertem, tak se karta obrátí. Konečně má šanci na spravedlnost. Pamatovat je potřeba si jen jediné - co peklo schvátí, to už nenavrátí!