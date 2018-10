The Ex, nadžánrové legendy s kořeny v punku, představí v Praze nové album

Legendární nizozemští postpunkeři The Ex vydali po téměř osmi letech nové album s názvem 27 Passports. V rámci turné k jeho vydání zavítají ve čtvrtek 18. října do pražského Paláce Akropolis.

The Ex bývají označováni za kapelu „postrockovou“, jsou spojováni s punkovými kořeny nebo experimentální scénou. Ve skutečnosti jde jejich originální hudba napříč hudebními žánry a je zcela nezávislá na dobových trendech.

Už to, s kým vším The Ex během kariéry spolupracovali, jasně naznačuje jejich záběr. Jsou mezi nimi Sonic Youth, Chumbawamba, John Cale, Steve Albini nebo Fugazi. Rádi také podnikají výlety do oblasti world music. Mezi jejich partnery v tomto žánru patřili malijský hráč na koru Djibril Diabate, kapela Konono No.1 z Konga, kurdský hráč na saz Brader Musuki nebo veterán etiopské hudební scény, saxofonista Getachew Mekuria.

Od svého vzniku vydala kapela 29 řadových alb a odehrála víc než 1900 koncertů po celém světě, nahrávala hudbu k filmům a modernímu tanci, pořádají vlastní festivaly. The Ex vydávají alba na své vlastní značce EX records, vedle toho má kytarista Terrie Hessels label Terp Records a zpěvák Arnold de Boer label Makkum Records.