Stále tajemní The Residents se v únoru vrátí s novým programem

Kultovní skupina The Residents vystoupí v pražském Paláci Akropolis 9. února příštího roku. Skupina se proslavila experimentálním a inovátorským přístupem na svých jedinečných deskách, ale i experimenty s novými médii. The Residents jsou mimo jiné označováni za autory prvního videoklipu v dějinách hudby.

V Praze The Residents představí nový program In Between Dreams. Jejich mluvčí o něm řekl: „K pěti stům písní, které The Residents vytvořili, přibyly nové, v nichž vyzývají své publikum k útěku do země snů, kde otázky převažují nad uměním odpovědí. Ale co na nás čeká mezi sny? Přináší vědomí realitu nebo konečnou iluzi nazvanou život?“

Podle respektovaného britského magazínu The Wire v novém programu The Residents „vytvářejí mýtus, ve kterém si utahují z moderní Ameriky. Znepokojujícím podtextem jejich poslední tvorby je pocit ohrožení společnosti technologiemi“.

The Residents i nadále zůstávají v utajení a maskují svoji identitu. Členové kapely se nikdy neidentifikovali podle jména, vždy se objevovali na veřejnosti v maskách. Šlo obvykle o smokingy a obří oční bulvy s cylindry. Odmítají také poskytovat rozhovory do médií.

Tvorba The Residents ovlivnila řadu tuzemských umělců. Do nejtěsnějšího kontaktu s nimi se dostala skupina Už jsme doma, která v roce 1992 navštívila The Residents v jejich studiu v San Francisku.

Vzájemné sympatie vyústily ve spolupráci na představení The Freak Show Live v roce 1995, které společně realizovali v pražském Divadle Archa. Přestože se hudebníci UJD dostali do těsného kontaktu s The Residents, ani oni nemohou stoprocentně potvrdit, jsou-li lidé, se kterými se potkali, členy The Residents, či pouze nastrčení figuranti.

Vstupenky na koncert jsou k dispozici na webu a v pokladně Paláce Akropolis za 1200 korun.