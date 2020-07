‚To s*instvo chytíš od nich.‘ Eminem v nové písni plísni lidi bez roušek

LOS ANGELES V nové písničce The Adventures of Moon Man and Slim Shady zpívá americký rapper Eminem i o současné koronavirové nákaza. Na pomoc si přizval hudebníka Kida Cudiho.

„Vládne nám banda tupců / Půlka z nás se plouží ulicemi jako oživlé mrtvoly / Druhá půlka si stěžuje na roušky, nenosí je a kašle v ulicích / To svinstvo chytíš od nich,“ zpívá Eminem. „Používal jsem na nákupech stejný nákupní vozík jako ty, ale teď kvůli tvému kašli hniji v rakvi,“ dodává záhy. ¨ Na internetu se každou chvíli objevují naštvané příspěvky lidí ze Spojených států nebo Velké Británie. Koncem června si velkou mediální pozornost získal příběh mladého amerického baristy ze sítě kaváren Starbucks, jenž odmítl obsloužit zákaznici, protože neměla na obličeji nasazenou roušku. Žena chtěla svědomitého zaměstnance zostudit na sociálních sítích, ale obrátilo se to proti ní. Lidé poslali baristovi přes internet jako dýško více než sto tisíc dolarů (Přes 2,35 milionů korun).

Spolupráci mezi Eminemem a Kidem Cudim oznámila na Twitteru Vada Mescudi, dcera druhého jmenovaného. V písni se tvůrčí dvojice vyjadřuje i k smrti Afroameričanů Goerge Floyda a Ahmauda Arberyho. Oba muže zabili policisté - Floydovi příslušník klečel na krku přes osm minut, Arberyho si byl letos v únoru zaběhat, když ho zastřelil strážník. „Modlíme se za George Floyda a Ahmauda Arberyho / Jak je sakra možné, že je tolik nečestných policistů? / Přestaňte prosím, strážníku, nemůžu dýchat, když na mně klečíte / Když mám vaše zatracené koleno na krkavici,“ zní text skladby.