Toman si po premiéře došel až pro bronz. Stejně jako Jan Palach má v kinech bolesti

Politické drama Toman skončilo po prvním víkendu v kinech za komiksovým Venomem i českou komedií Po čem muži touží. Na příběh šéfa československé zahraniční rozvědky přišlo necelých 20 tisíc lidí, na Venoma pak šestkrát tolik. V podobné situaci se po své premiéře octlo další české historické drama - Jan Palach Roberta Sedláčka.

Jedničkou víkendové návštěvnosti tuzemských kin se stala novinka z USA, akční film Venom o stejnojmenném komiksovém antihrdinovi. Vidělo ho 125 tisíc lidí, kteří za vstupenky zaplatili 20,5 milionu korun. Na dalších dvou místech se umístily české snímky. Na druhou příčku z předchozí první spadla komedie Po čem muži touží a třetí obsadila novinka, politické drama Toman.

Film Po čem muži touží, ve kterém se cynik Karel Král hraný Jiřím Langmajerem promění v ženu v podání Anny Polívkové, se promítá třetím týdnem, přičemž dva víkendy po svém uvedení byl na špici návštěvnosti. Za uplynulý víkend ho vidělo 40 tisíc lidí, celkový počet diváků tak dosáhl 290 tisíc a tržby 43 milionů korun.

Konečně, na drama Toman o někdejším šéfovi československé zahraniční rozvědky Zdeňku Tomanovi a jeho vlivu na vývoj v poválečném Československu přišlo o víkendu do kina téměř 20 tisíc lidí, kteří v pokladnách nechali téměř tři miliony korun.

Údaje pochází z materiálu zveřejněných Unií filmových distributorů.

Kde je mé publikum?

Tajemná ložnice pana Greye



Historicky nejúspěšnější start v českých kinech měl erotický snímek Padesát odstínů šedi (2015), který přitáhl 254 tisíc českých diváků za jediný víkend. Pomohla mu pověst jeho knižní předlohy a diváky neodradily ani velmi špatné recenze.

Vítězství snímku Venom jistě není překvapivé, protože komiksové filmy od Marvelu mají v tuzemských kinech velmi silné postavení, což naposledy předvedl letošní film Avengers: Infinity War, který při premiérovém víkendu přitáhl 216 tisíc diváků. Komedie Po čem muži touží je zase zcela oddechovým snímkem, kterému stabilní výkon v kinech nezkazily ani nepříliš lichotivé recenze.

Tomanova situace po premiéře je podobná jako u Jana Palacha. Film Roberta Sedláčka o odvážném činu na tom byl ale ještě hůře - o prvním víkendu na něj zašlo jen 13 tisíc diváků.

Svádět to na nezájem o českou dramatickou filmovou produkci by bylo bezpředmětné, protože například loňský Masaryk režiséra Julia Ševčíka byl dokonce jedenáctým nejnavštěvovanějším filmem celého roku. Porazil i historický velkofilm Dunkerk Christophera Nolana nebo kritikou výborně přijatou adaptaci hororového románu To amerického spisovatele Stephena Kinga.