Tomáš Klus i Jasná páka, Slza i Vypsaná fiXa. Muzikanti zahrají pro charitu

Pořadatelé online charitativního festivalu Spolu jedním hlasem se pro velký ohlas, který vyvolala dubnová premiéra, rozhodli pro jeho pokračování. Akce, která se uskuteční v sobotu 8. května v Lucerna Music Baru od 16.30 hodin. Formou finanční sbírky diváci na dárcovské platformě Donio.cz mohou podpořit sociální sféru. Během prvního dílu Spolu jedním hlasem se pro ni vybralo přes 2,7 milionu korun.

Mezi účinkujícími charitativního festivalu jsou umělci a skupiny velmi rozdílných charakterů: Mig 21, Tomáš Klus, Jasná páka, Slza, Sebastian, Support Lesbiens, Vypsaná fiXa, Pokáč, UDG, Pekař, Like it, Robin Mood, Vojtaano nebo Michal Horák. „Navíc, tentokrát publikum bude moci zpoza svých monitorů program festivalu nejen sledovat, ale také se do něj zapojit,“ dodává za pořadatelský tým Přehrady Fest Petr Mohyla.

Prostřednictvím video platformy se diváci připojí do virtuální místnosti, kde budou moci sledovat živý koncert, podívat se, kdo sleduje akci s nimi anebo si sdělovat zážitky z koncertu prostřednictvím chatu. Video z jejich webkamer bude zobrazeno na LED obrazovkách rozmístěných v Lucerna Music Baru.

„Standardní live streamy koncertů jsou v současné situaci skvělá věc, ale vytrácí se z nich vzájemná interakce mezi interprety a diváky. Tedy to, co dělá koncert koncertem. Napadlo nás využít možností současné technologie a vytvořit pomyslný videomost, prostřednictvím kterého mohou diváci do klubu vstoupit a být v něm vidět,“ popisuje vznik konceptu Michal Filip z Lucerna Music Baru, ve kterém se po premiéře na festivalu Spolu jedním hlasem uskuteční série „eKoncertů“ sólových.

Celá akce bude v pátek 8. května od 16.30 hodin streamována na platformách Facebook a Youtube pořadatelů, sociálních sítích účinkujících a mediálních partnerů.