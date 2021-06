TrutnOFF BrnoON přinese tradiční žánrovou všehochuť i nehudební program

Hudební festival TrutnOFF BrnoON se bude v moravské metropoli konat i letos. V tradičním termínu připomínajícím okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy v roce 1968, tedy 20. - 22. srpna, proběhne stejném jako loni v brněnském areálu Na Střelnici. Představí se necelá padesátka kapel všech žánrů.

Mezi ozdobami letošního festivalu nalezneme řadu největších legend české hudební scény, ale i mladých alternativních objevů a zástupců dalších hudebních proudů, směrů, žánrů a stylů. Mezi nejznámější jména patří Pražský výběr, Visací zámek, Plastic People of the Universe, Tichá dohoda, Vltava, Dunaj či J.A.R. Nejlepší swingová léta připomene orchestr Melody Makers se svým charismatickým frontmanem Ondřejem Havelkou.

Někteří účinkující návštěvníky zavedou do doby, kdy byl český rock ještě v plenkách, ale už nabíral na síle. Letos obnovené Flamengo, složené z poloviny z původních členů, z poloviny ze skvělých hudebníků mladší generace, zahraje písně z přelomu šedesátých a sedmdesátých let, Michal Prokop se svým Framusem Five nejen představí svoje největší hity, ale přiveze také zbrusu nový materiál z nedávno vydaného alba Mohlo by to bejt nebe.

Na festivalu TrutnOFF byla už od jeho počátků pod horami patrná silná dramaturgická linie, jdoucí po stopách českého undergroundu a alternativní hudby. Tyto směry budou letos zastupovat například Garage, Záviš, Čočka, Pepa Klíč, Echt!, Ty Syčáci, Špinavý nádobí, Vítrholc nebo hned několik projektů Pavla Fajta.

Rozmanitost podtrhují také Majerovy brzdové tabulky se svými písněmi ze zdánlivě zaniklého světa na pomezí folkorocku, world music a alternativy, ale i mladá krev Čtvrt na smrt, Člověk krve nebo slovenská kapela Puding paní Elvisovej. Chybět nebude pásmo mladých básníků Slam Poetry s Nedělní chvilkou poezie.

Silné zastoupení bude mít tvrdá rocková hudba všemožných stylů (čerství držitelé ceny Anděl v rockové kategorii Kurtizány z 25. Avenue, dále Našrot, Zeměžluč či E!E), blues (Stokerband, ZVA 12-28 Band) či kapely ovlivněné hudebními projevy různorodých etnik (Horňácká muzika Petra Mičky, Bára Hrzánová, Mário Bihári & Bachtale Apsa, Terne Čhave, Švihadlo, Čankišou, Marta a Rasputin).

Scházet nebudou obvyklé open air bohoslužby a debaty v undergroundovém stanu. Letos například s novinářem Jaroslavem Spurným, historikem Petrem Blažkem a dalšími. „Naše ležení ztiší i přednášky, meditace či open air bohoslužby nebo pásma mladých básníků. Kapacita bude omezena z obecně známých příčin,“ uvádí zakladatel přehlídky Martin Věchet.

Vstupenky nyní v nejnižší ceně 1 300 korun lze zakoupit na webových stránkách festivalu www.trutnoffbrnoon.cz. I letos tradičně platí, že při objednání 9 vstupenek se dostává desátá zdarma.