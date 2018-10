Úhoři mají nabito. Hraní si na zásahovou jednotku se bratrům Hádkovým poněkud zvrtne

PRAHA Jak do těla nahnat adrenalin a vzrušení, když už jste zkusili vše? To je přece jasné! Odpověď je hrát si na zásahovou jednotku. Jenže zde známé rčení „kdo si hraje, nezlobí“ opravdu neplatí. Černá komedie Vladimíra Michálka zamíří do českých kin 21. února 2019.

Parta chlapů znuděná životem. Pivo v hospodách už jim těžko přinese úlevu od monotónních a šedivých životů. Když v tom jeden přijde se spásným nápadem: co si takhle zahrát na zásahovou jednotku? Chlapi si seženou vybavení a začnou zasahovat u domnělých zločinců, evakuují kulturní domy nebo prostě schválně nahánějí strach. Vše je to přece jen hra, ne? Žene je touha po adrenalinu a falešná představa, že jsou jako Robin Hood a jeho družina. Bohatým brát a chudým dávat. Jenže je jen otázkou času, kdy se octnou v nepravý čas na nepravém místě a celá jejich šaráda se otočí proti nim.

Ve filmu hrají Oldřich Kaiser, Matěj Hádek, Kryštof Hádek, Jiří Vyorálek, Patrik Holubář, Anna Kameníková, Matěj Ruppert, Martin Sitta a Jiří Lábus. Do režisérského křesla usedl Vladimír Michálek (Babí léto, Zapomenuté světlo). Spolu s Petrem Pýchou (Všechno bude) je i autorem scénáře.

„S Petrem Pýchou pracujeme na scénáři přibližně tři roky a s vybranými herci se na některé role připravujeme skoro rok. Děj se odehrává na malém městě v Pošumaví, které je mi velice blízké. Film by se měl stát otiskem dnešní doby. Viděno ironickým nadhledem,“ říkal již v červenci o filmu Vladimír Michálek.