Unikátní koncert z londýnského Hyde Parku. Zajděte si na The Cure do kina

Loni oslavili 40 let na scéně, letos vstoupili do rock’n’rollové síně slávy, do konce roku chystají nové album a patří mezi největší taháky Colours of Ostrava. Kolem britských The Cure je v poslední době rušno. Právě k výročí 40 let odehráli Robert Smith a spol. Unikátní koncert v londýnském Hyde Parku. Jeho záznam se objeví v českých kinech.

Legendární The Cure, ikony světové hudby se zástupy oddaných fanoušků, jednoho červencového večera roku 2018 vystoupili na pódiu v londýnském Hyde Parku, aby oslavili neuvěřitelných 40 let na scéně. Režisér a dlouholetý spolupracovník kapely Tim Pope neopakovatelný večer zaznamenal a díky nejmodernějším technologiím z něj vytvořil dechberoucí zážitek i pro diváky v kinech po celém světě. Robert Smith a jeho spoluhráči Simon Gallup, Jason Cooper, Roger O’Donnell a Reeves Gabrels vzali fanoušky na magický výlet časem prostřednictvím nestárnoucích hitů jako Lovesong, Lullaby, Boys Don’t Cry, Fascination Street nebo Friday I’m In Love.