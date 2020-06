‚Utraťte policejního psa!‘ Protestující míří i na dětský seriál Tlapková patrola

Seriál Tlapková patrola vypráví o chlapci Ryderovi a pětici jeho mluvících psích pomocníčků. Každý z nich zastává jinou funkci v integrovaném záchranném systému. Když se seriál minulý týden na Twitteru postavil za protestující, obrátil se hněv komentátorů proti německému vlčákovi jménem Chase, roztomilému čtyřnohému policistovi.

„Utraťte policejního psa!“ žádá jeden z komentátorů. „Psi sice jdou do nebe, ale rozhodně tam nejdou takoví zrádci společenské třídy, jako jsou v Tlapkové patrole,“ žertoval nejspíše jiný.



In solidarity of #amplifymelanatedvoices we will be muting our content until June 7th to give access for Black voices to be heard so we can continue to listen and further our learning. #amplifyblackvoices pic.twitter.com/NO2KeQjpHM