Ve věku 87 let zemřel španělský spisovatel Juan Marsé

Madrid Ve věku 87 let v sobotu zemřel španělský spisovatel Juan Marsé. V neděli to podle agentury DPA oznámila jeho literární agentka Carmen Balcellsová. Marsé psal o své rodné Barceloně, nejznámější je jeho román Poslední odpoledne s Terezou, který byl přeložen i do češtiny.

Marsé je považován za jednoho z nejvýznamnějších současných španělských autorů. Opakovaně se o něm uvažovalo jako o kandidátovi na Nobelovu cenu za literaturu. Té se sice nedočkal, ale v roce 2008 získal její španělskou obdobu - Cervantesovu cenu.

Do češtiny byly přeloženy i další jeho knihy, a sice Dívka se zlatými kalhotkami, Ještěrčí ocásky a Kaligrafie snů. Marsé se kromě psaní knih živil také jako novinář a scénárista. Dětství strávil v poválečném frankistickém Španělsku. Poválečná Barcelona a Barcelona šedesátých let se v patnáctce jeho děl stále znovu vracejí. „Literatura je účtování se životem,“ který jen zřídka bývá takový, jaký jsme si ho představovali, řekl jednou.