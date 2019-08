VIDEO: Klip k písni Michaela Bublého dojímá davy. V září zpěvák vystoupí v Praze

PRAHA Lidé na sociálních sítích začali hromadně sdílet videoklip zpěváka Michaela Bublého k písni Forever Now, přestože videoklip vyšel již letos březnu. Dokonce připojují komentáře plné emocí. Podle serveru Insider je to díky tomu, že v těchto dnech spousta dětí odchází z domova na univerzity.

„Fajn, teď teda pěkně brečím,“ zněl jeden z komentářů na Twitteru. Videoklip mapuje proměny dětského pokoje podle toho, jak dítě postupně dospívá, až nakonec „vyletí z hnízda“ úplně. A v pokoji zůstanou jen krabice se zabalenými věcmi připravené k odstěhování. V textu potom kanadský zpěvák Michael Bublé zpívá, že své dítě vždy bude milovat a že tu vždy bude pro něj.

„To je přesně to, co potřebuji týden předtím, než můj prvorozený odjede na univerzitu,“ napsal jiný diskutér. „Pokud máte děti, které míří zpět do školy, sledujte tohle jen na vlastní nebezpečí a s kapesníky po ruce,“ přidával se další. Fanoušci ale oceňují i kvalitu písně. „Tento song je tak pěkně napsaný a přiměje tě uvědomit si, jak rychle tvoje děti dospívají,“ zněl jeden z komentářů.

Video, které má na YouTube už přes čtyři miliony zhlédnutí, emočně zasáhlo nejen rodiče, ale i ty, kteří zatím žádné děti nemají. „Nejsem vdaná, nemám děti, ale u tohohle videa jsem si vyplakala oči,“ poznamenala jedna z komentujících.



Současné intenzivní reakce fanoušků na video, které vyšlo už začátkem března, jsou podle serveru Insider pravděpodobně způsobeny tím, že se nyní spousta dětí chystá nastoupit na univerzitu a vůbec poprvé tak dlouhodobě zmizí z domova.



Píseň Forever Now, k níž byl videoklip natočen, vyšla na albu „Love“ z roku 2018. V srpnu se Michal Bublé vrátil po delší pauze znovu na koncertní pódia, s novým albem objíždí světové turné, už vystoupil v Dublinu, Londýně a Sydney. V září se chystá do České republiky, kde hrál naposledy před pěti roky. Češi mohou jeho koncert zažít 17. září v pražské O2 areně.



Michale Bublé je držitelem tří cen Grammy, na svém kontě má pět vyprodaných světových turné a více než 60 milionů prodaných nahrávek. „Je to člověk, který má publikum omotané kolem prstu. Jeho nezaměnitelný hlas uhrane všechny přítomné,“ vyjádřil se na adresu Bublého australský deník The Sydney Morning Herald. „Bublému se podařilo prodchnout svými zlatými hlasivkami celou řadu těch nejklasičtějších písní v historii pop music,“ naráží britský Daily Telegraph na to, že Bublé nazpíval spoustu převzatých písní.



Mimo své pěvecké kariéry se Michael Bublé objevil v několika filmech, jako například Ve stínu lovce nebo Karaoke. S manželkou Luisanou Lopilatovou má dva syny, Noaha a Eliase. Staršímu Noahovi byla v roce 2016 diagnostikována rakovina jater, kterou se mu ale v roce 2017 podařilo úspěšně překonat.