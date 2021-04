VIDEO: Tomáš Liška vypráví v novém klipu o znovunalezené naději

Kontrabasista a skladatel Tomáš Liška vydal se skupinou Invisible World na podzim minulého roku album Hope, za něž je momentálně nominován na Cenu Anděl v kategorii Jazz. Na novém klipu k titulní skladbě Liška spolupracoval s kameramanem Pavlem Berkovičem a vypráví v něm příběh o ztracené naději, kterou znovu nalézá v procesu tvorby. Videoklip uvádí portál Lidovky.cz v premiéře.

Tomáš Liška se svou kapelou Invisible World natočil zmiňované album na jaře 2019. Hnacím motorem pro něj byl příslib vydání desky pod hlavičkou prestižního německého labelu. Ze slibů nakonec sešlo a do celého procesu zasáhly hned dva lockdowny. Nepříliš optimistický začátek vydávání desky.

„Nebylo lehké nepropadat beznaději. Když jsem si ale s odstupem času poslechl, co jsme s klukama natočili, jakoby se mi v hlavě přecvakly okruhy zpátky do režimu Žij a tvoř! Všechno do sebe zase začalo zapadat a od té chvíle se mi konečně začla vracet energie, kterou jsme do téhle muziky dali,“ popisuje Tomáš Liška.

Album Hope nakonec doslova obletělo svět. Hráli jej hudební redaktoři australských, japonských, amerických i evropských rádií, vyšla řada vesměs pochvalných recenzí a čeští jazzoví odborníci nominovali Hope na titul nejlepšího jazzového alba roku 2020 (vítězové Cen Anděl budou oznámeni 29. května na ČT1).

Ke spolupráci na novém klipu spojil síly s kameramanem Pavlem Berkovičem, který v minulosti spolupracoval na hudebníh klipech s Xindlem X, Václavem Neckářem, Michalem Hrůzou, nebo Barborou Polákovou.

„Vznik klipu ovlivnila celá řada věcí, lockdown, ale také velký rozptyl hráčů po celé Evropě. O to víc si vážím křehkého a snad citlivého tvaru filmu, který je odrazem Tomášovy hudby a celé desky Hope. Kdyby to měla být jediná dobrá věc, kterou jsme museli zažít, jsem nesmírně vděčný, že jsem mohl tuto energii, co Tomáš vyzařuje, načerpat. Teď se hodí,“ dodává Pavel Berkovič.

Liškova mezinárodní kapela získala v minulosti cenu publika na Ostrava Crossroads a přijala pozvání na několik prestižních hudebních konferencí. Mimo to soubor stihl odehrát mnoho koncertů po Evropě, Africe a Japonsku.

„Všichi doufáme, že se alespoň v létě podaří odehrát některé z plánovaných akcí. Posíláme si s klukama na dálku motivy a nápady, abychom byli alespoň trochu v procesu kapelní tvorby. V téhle složité době je mezinárodní kapela trochu v nevýhodě, ale stále se nám daří zachovat klid,“ uzavírá Tomáš Liška.