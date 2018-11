Vítězem Czech Press Photo je snímek samice orangutana s umírajícím mládětem

PRAHA Fotografií roku 2018 a vítězem soutěže Czech Press Photo je snímek samice orangutana s umírajícím potomkem. Jeho autorem je Lukáš Zeman, který obrázek odkazující na ničení přírody pořídil na Borneu. Mezinárodní porota po mnoha letech nevybrala fotografii s prvoplánově politickým námětem ať už z domácí či světové scény. Vítězný snímek má podle ní globální přesah.

Porota udělila další ceny v osmi kategoriích a Grant Prahy na další dokumentaci proměn města. Dostal ho volný fotograf Tomáš Vocelka za projekt Pod pražskými věžemi. Porota hodnotila práce 430 fotografů, kteří přihlásili 6456 fotografií. Do kategorie video přispělo 26 autorů s 41 videi.



Hlavní vítězná fotografie má i první místo v kategorii Příroda, věda a životní prostředí. V kategorii Aktualita mezi jednotlivými snímky porota vybrala jako vítězný s fotografií Michala Čížka z AFP, na níž šéf hnutí ANO Andrej Babiš vyjadřuje polibkem na čelo svůj vděk za úspěšnou volební kampaň PR manažerovi Marku Prchalovi krátce po vítězných volbách 21. října 2017. V téže kategorii patří prvenství za sérii snímků Tomáši Benedikovičovi z Denníku N, který zachytil jeden z posledních předvolebních mítinků Babiše v Jihlavě.



V kategorii Lifestyle bodoval se svou sérií Móda na dostizích reportér ČTK Roman Vondrouš. ČTK také v rámci Czech Press Phota udílí svou cenu, dostala ji Ivana Jašminská za snímek Digitální detox.

Na vítězném snímku soutěže se zvíře objevilo po 16 letech. V roce 2002 se stal Fotografií roku záběr Reného Jákla Poslední minuty slona Kadíry v pražské zoo. Za více než 20 let trvání soutěže politické náměty snímků dominují, ale v roce 2005 zvítězil snímek cyklistického paralympionika a v roce 2008 snímek po hromadné havárii na dálnici.

Příroda umírá a s ní i lidská rasa

Výjimečný byl rok 2003, kdy porota vybrala černobílý snímek Ibry Ibrahimoviče Příběh sedláka Rajtera, který ukazuje okamžiky každodenního života venkovské rodiny. Porota tehdy vyjádřila potěšení, že mohla vybrat fotografii, která se vymykala ze záplavy snímků zobrazujících lidské utrpení.

Ceny se předávaly v úterý na Staroměstské radnici, kde od středy potrvá až do 30. ledna výstava vítězných a dalších vybraných fotografií a videí.



„Tento snímek zobrazuje vztah mezi člověkem a přírodou, také naprosto zřetelně ukazuje okamžitý dopad zásahu člověka do přirozeného řádu života. (...) Pokud umře příroda, tak zemře i lidská rasa. Proto je pro porotu tento snímek nejsilnější ze všech přihlášených,“ shrnul prohlášení poroty její člen, fotograf deníku The New York Times Joao Silva.

Za vítězný snímek bojoval fotograf New York Times

„Jsem přesvědčená, že výběr poroty Fotografie roku 2018 mnohé překvapí. Není to typická fotografie, na kterou jsme v Czech Press Photo zvyklí. Ale její sdělení: příroda umírá a my jsme její součástí, je vysoce aktuální a burcující,“ uvedla ředitelka soutěže Veronika Souralová.



Doplnila, že za vítězství snímku nejvíce bojoval právě válečný fotograf Joao Silva, který po výbuchu miny při práci na reportáži v Afghánistánu přišel o obě nohy. „Myslím, že mu jsou cizí boje mezi politiky o moc, lokální konflikty a přemýšlí více nadčasově a globálně,“ uvedla.

Autor vítězné fotografie Zeman vystudoval informatiku na univerzitě v Pardubicích. Fotografii se věnuje od dětství, poslední roky vyráží na expedice, kde dokumentuje život zvířat ve volné přírodě. „Fotografii matky orangutana s umírajícím mládětem jsem pořídil v národním parku Tanjung Puting, který je oddělený řekou od obrovské plantáže palmy olejné, kde zůstává pouze úzký pruh původní vegetace, ve kterém tato zvířata nemají dostatek potravy ani životního prostoru, a tak jsou zde v podstatě uvězněna,“ uvedl Lukáš Zeman.