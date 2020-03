V pondělí startuje nový kanál pro seniory ČT 3. Televize v něm po letech na obrazovky vrátí hlasatelky

Program ČT3 bude možné naladit již od pátku 20. března od 12 hodin v terestrickém vysílání, a to v novém vysílacím standardu DVB-T2. Do startu vysílání se bude na obrazovce objevovat statická grafika. V satelitním i kabelovém vysílání bude program rovněž dostupný, k dispozici bude dle možností jednotlivých operátorů, avšak s co nejkratším prodlením. V pozemním příjmu se program objeví v nabídce buď automaticky (při zapnuté funkci automatické aktualizace, kterou disponuje velké množství přijímačů i set top boxů), nebo jej bude potřeba naladit manuálně – diváci se mohou obracet pro pomoc na Divácké centrum České televize. Dle možností jednotlivých operátorů se program objeví automaticky také těm, kdo přijímají televizní vysílání přes satelit nebo přes kabel.