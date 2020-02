Vyvolený jezdí na motorce i padá z budov. Unikají záběry z natáčení nového Matrixu

Do premiéry nového Matrixu zbývají ještě dlouhé měsíce. Na internet ale unikají různá videa z natáčení filmu, které mohou fanoušky akční série pořádně navnadit.

Na sociální síti Twitter sdílel uživatel s přezdívkou Vedoveto37 video, na kterém Neo s Trinity jedou na motorce skrze rušné ulice. Neo vypadá poměrně neupraveně a zarostle. Téměř to působí, že Trinity funguje jako Neoův mentorka. Tím by nahradila úlohu Morphea z původnít rilogie. Již víme, že jeho představitel Lawrence Fishbourne ve čtvrtém díle hrát nebude.

Keanu Reeves and Carrie-Anne motorclice action in the new matrix 4@abc7newsbayarea @MoviesMatrix @keanuplanet @KeanuReevess_ pic.twitter.com/1kVLevmJdM