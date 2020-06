Z televizní nabídky kvůli začerňování tváří mizí Mighty Boosh nebo Liga gentlemanů

LONDÝN Odstraňování seriálu pokračuje. Tentokrát prst ukázal na dva populární britské sitcomy vyznačující se černým a absurdním humorem. Oba dva ale obsahují epizody s herci se začerněnou tváří.

V absurdní komedii Mighty Boosh Noela Fieldinga a Juliana Barratta vystupuje postava ducha jazzu (The Spirit of Jazz). Postava má na sobě světlý oblek, buřinku a černou barvu na tváři. Ve čtyřech epizodách Ligy gentlemanů zase vystupuje Papa Lazarou (Reece Shearsmith), démonický cirkusový principál rovněž se začerněnou tváří.

Oba zmíněné seriály zmizely z nabídky Netflixu. Podle komika Jimmyho Carrolla jde ze strany Netflixu o prázdné gesto a výmluvu, jak se vyhnout skutečnému boji proti rasismu.

Britský zábavní pořad Saturday Night Takeaway na Instagamu sdílel omluvu za skutky z minulosti. „Během dřívějších epizod našeho pořadu jsme v přestrojení předstírali, že jsme lidé jiné barvy pleti. Uvědomujeme si, že to bylo špatné. Omlouváme se všem těm, kterých se to dotklo,“ píší tvůrci, jenž se sami zasadili o to, aby byli zmíněné díly z vysílání staženy.

Televize Channel 4 zase zrušila pořad Bo Selecta. V něm komik Leigh Francis parodoval celebrity jiné barvy pleti. Televize se svým fanouškům za pořad omluvila.