Zakažte americkým policistům nosit logo komiksového vraha, prosí fanoušci společnost Disney

LOS ANGELES Fanouškům komiksu vadí, že američtí policisté si na uniformy přišívají znak spojovaný s komiksovým hrdinou (či spíše antihrdinou) Punisherem. Ten bere spravedlnost do vlastních rukou a padouchy rovnou střílí. Na vlně protestů v Americe lidé žádají, aby proti tomu společnosti Disney a Marvel zasáhly.

Marvelovský mstitel Punisher (vlastním jménem Frank Castle) je bývalý veterán války ve Vietnamu. Zatímco hrdinové jako Spider-Man nebo Captain America padouchy zpacifikují a předají policii, Punisher volí poněkud trvalejší řešení problému. Jeho doménou jsou výbušniny a zbraně všeho druhu. Jeho špičkový výcvik mu umožňuje prostřílet se téměř z jakékoliv situace. Na svou neprůstřelnou vestu si namaloval svítivě bílou lebku.

Právě tuto lebku si jako symbol přišívají na uniformy američtí policisté. Praktika, kterou bezpečnostní složky provozují již delší dobu, se ale na současné protestní vlně znovu dostala do hledáčků médií i obyčejných lidí. Na sociálních sítích se objevují fotky policistů s Punisherovou nášivkou nášivkou člověka, který nezatýká, ale rovnou zabíjí.

Here are some photos of Detroit police apparently from today. Can anyone explain the skull? Given the use of the totenkopf by the SS, doesn’t it seem just a little bit inappropriate?? pic.twitter.com/j3KES75kcb — Nick Krieger (@nckrieger) June 3, 2020

Někteří lidé na sociálních sítích začali tlačit na společnosti Disney a její dceřinou společnost Marvel, aby proti tomuto neoprávněnému využívání duševního vlastnictví zakročily. „Kdyby to nechaly plavat, znamenalo by to, že k tomu dávají tiché svolení,“ píše na Twitteru uživatelka Jennifer Unkleová.

Punsihera vytvořili v roce 1974 pro komiksové nakladatelství Marvel John Romita a Gerry Conway. Celosvětově ho proslavil ale až irský komiksový scenárista Garth Ennis samostanou sérií v roce 2004. Punsiher se dočkal hned tří filmových zpracování a pokaždé ho hrál jiný herec. V té nejstarší verzi z roku 1989 si ho zahrála akční legenda Dolph Lundgren. Širšímu publiku oblíbenou komiksovou postavu představil až stejnojmenný seriál z produkce Netflixu. V něm se zbraní chopil herec Jon Bernthal (Le Mans ´66, Zúčtování).

Právě Punisherův spolutvůrce Gerry Conway již dříve odsoudil policejní využívání Punisherova loga. „Každý policista, který to logo použije, ztotožňuje policejní službu s komiksovým psancem,“ napsal Conway loni v říjnu. „Tito policisté jsou pak ostudou pro ty strážníky, kteří své povolání berou vážně. Vykazují naprostou nezodpovědnost a měli by být na místě vyhozeni z práce,“ dodal nesmířlivě.

Ve 13. sešitě nové Punisherovy série se zabiják setká právě s policistou, který v něm vidí svého hrdinu. „Řeknu to jen jednou. Nejsme stejní. Složil jsi slib, že budeš jednat v mezích zákona. Pomáháš lidem. To jsem já už dávno vzdal. Neděláš to, co dělám já. To nedělá nikdo,“ vysvětluje Punisher strážníkovi. „Potřebujete vy chlapci od policie nějaký vzor? Jeho jméno je Captain America a bude rád, že vás má,“ dodává.

Společnost Marvel nikdy oficiálně povolení k užívání Punisherova loga nedala. Podle právníka Justina Jacobsona, který mluvil s webem Business Insider, mají Disney s Marvelem svázané ruce. „Pokud si něco koupíte a nosíte to, máte na to právo,“ vysvětlil Jacobson. Problém by nastal až ve chvíli, kdy by strážníci nášivky vyráběli či prodávali.